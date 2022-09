Cine e soția lui Alexandru Arșinel. Marilena i-a fost sprijin artistului timp de 56 de ani

In articol:

Alexandru Arșinel s-a stins din viață joi, 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani. Vezi cine este Marilena, soția regretatului artist! Cei doi au fost căsătoriți timp de 56 de ani.

Cine este Marilena, soția regretatului Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel, unul dintre cei mai mari actori români, a murit joi, 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani, după ce în ultimii ani a fost internat de mai multe ori. Discret cu viața sa personală, Arșinel a abordat rar subiectul familiei, însă în cartea lui „Alexandru Arșinel, de la Dolhasca pe...Calea Victoriei”, lansată în anul 2012, a povestit cum a început povestea de dragoste dintre el și soția lui, Marilena.

Regretatul actor și-a întâlnit soția în anul 1966, la ștrandul Tineretului, iar la doi ani după, au decis să își unească destinele, întrucât se iubeau foarte mult și nu puteau să stea unul departe de celălalt. Marilena era de profesie asistentă medicală și i-a dăruit artistului doi copii.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a redactat Arșinel în cartea sa.

Citeste si: Cine a fost Alexandru Arșinel! Ce s-a întâmplat cu marele actor- kfetele.ro

Citeste si: Biografia marelui actor Alexandru Arșinel. A fost actor de teatru și film și a avut numeroase premii, medalii, ordine- bzi.ro

După ce s-au căsătorit, Alexandru și Marilena Arșinel au trăit într-o cameră cu baia la comun. Tot acolo s-a născut și primul lor fiu. Însă indiferent de greutăți cei doi au rămas împreună până la final.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai povestit Alexandru Arșinel.

Cine e soția lui Alexandru Arșinel. Marilena i-a fost sprijin artistului timp de 56 de ani

Citeste si: Alexandru Arșinel își pregătise locul de veci. "Să nu aibă grijă copiii, când n-o să mai fiu". Unde va fi înmormântat marele actor

Scena teatrului românesc a mai pierdut o stea

Alexandru Arșinel s-a stins din viață, lăsând în urma sa o carieră fabuloasă în teatru. Născut la data 4 iunie 1939 la Dolhasca, Suceava, Arșinel a fost un mare actor al României, care a contribuit la teatrul de revistă, televiziune și film. Totodată, Alexandru Arșinel a fost director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București.

Citeste si: "Își caută drumul către Stela lui" Teo Trandafir, mesaj încărcat de regret după moartea marelui actor Alexandru Arșinel! Ea a realizat unul dintre ultimele interviuri cu maestrul| EXCLUSIV

Alexandru Arșinel a fost încurajat de mama sa să dea la Facultatea de Teatru din București pe care a absolvit-o în anul 1962.

Astfel, Alexandru Arșinel a devenit un actor cu o vastă activitate în teatru, film, televiziune și teatru radiofonic. Regretatul actor a primit o mulțime de premii, medalii, ordine, după ce a jucat în sute de emisiuni de divertisment la radio și la toate posturile de televiziune, pe scenele din țară și străinătate, dar și în numeroase producții cinematografice și seriale TV.

În anul 2014, Alexandru Arșinel a fost ales Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al comunei natale, Dolhasca, iar Casa de Cultură din localitate îi poartă numele.