Cine este Ada, fiica lui Cornel Palade. Vezi cu ce se ocupă tânăra

Cine este fiica lui Cornel Palade, Ada Palade? Iată cu ce se ocupă, dar și detalii interesante din viața tinerei!

Cine este Ada, fiica lui Cornel Palade

Ada Palade, în vârstă de 34 de ani, este fiica celebrului actor Cornel Palade. Tânăra este copia perfectă a tatălui ei, lucru ce se poate observa cu ușurință în drumul vieții sale. Ada i-a urmat exemplul părintelui ei și este pasionată de artă.

„ Ea locuiește în Anglia de mai bine de doi ani. Fiica noastră face o școală de muzică. Studiază în Londra, este în anul ll la University of Westminster, o instituție foarte prestigioasă, sub patronajul Casei Regale Britanice. Cu Ada am făcut echipă bună în trecut, și pe scenă și la bucătărie ”, a declarat Cornel Palade, pentru viva.ro,

Ada Palade studiază muzica la o universitate prestigioasă din Londra, a concurat la diverse concursuri de muzică, este deja actriță și chiar a cântat într-o trupă.

De asemenea, puțini știu faptul că tânăra a preluat de la Cornel Palade și iubirea pentru bucătărie.

„ Despre gătit, de Crăciun, eu am gătit. De la cine am învățat? De la amândoi. Și de la mama, și de la tata. Dar am propriul meu stil de a prepara mâncarea. Am influențe asiatice, de peste tot, mediteraneene ”, a spus Ada Palade, fiica celebrului actor, Cornel Palade.

Care este relația dintre Ada Palade și Cornel Palade

Ada Palade și Cornel Palade fac o echipă excepțională de tată-fiică. Cei doi se bucură de succes, iar tânăra muncește foarte mult pentru a ajunge la așteptările părintelui său.

„ Am știut de mică ce aveam de gând să fac cu viața mea și asta înseamnă că de mică am vrut să îi fiu alături tatei pe scenă. Nu visam că voi fi alături de el, știam că mai devreme sau mai târziu dorința se va îndeplini. Am urcat pentru prima oară pe scenă alături de tata, la un an după ce m-am întors de la Londra, în piesa „Niște animale”, unde am avut bucuria să îl am alături și pe tata numărul doi, Romică. Să am debutul pe scena teatrului alături de amândoi a fost magic”, a mărturisit Ada Palade.

Cornel Palade este foarte mândru de fiica lui și este sigur că viața din Anglia îi va aduce Adei mai multe oportunități decât România.

„ Fiica mea este un copil deștept, educat foarte frumos, știe cu ce se mănâncă lumea asta, știe sensul vieții. Aici, în România, nu există nicio șansă, democrația nu funcționează, pentru că votul meu nu contează. Fiica mea este în Anglia, face doi ani de când studiază muzica și producția muzicală, este studentă eminentă la universitatea de acolo. Dar fata mea și muncește, are serviciu, se duce și la școală”, a spus Cornel Palade.

Ada Palade, abuzată sexual și dată afară din casă

Decizia de a pleca departe de țara natală nu a fost una ușoară pentru Ada Palade. Tânăra a trebuit să pună în balanță viața din Anglia și viața din România, însă hotărârea de a renunța la familie și prieteni dragi se pare că a fost cea mai corectă.

Cu toate acestea, problemele au urmărit-o pe fiica lui Cornel Palade și în Anglia, tânăra trăind într-un adevărat coșmar de aproximativ 3 ani.

„ Am plecat din România acum aproape 3 ani. Mi-am părăsit familia pentru visul meu, crezând că voi avea prieteni adevărați și o persoană bună și bună lângă mine care să mă susțină.

Credeam că acești oameni cred în mine, mă iubesc. Îmi doresc să fiu fericită, dar se pare că pentru ei cel mai important lucru era chiria”, a scris Ada Palade pe pagina sa de social media, în urmă cu mai mult timp.

Deși credea că mutatul în Anglia îi va schimba viața, se pare că Ada se confruntă în continuare cu probleme și trece prin momente dureroase.

„ Mi-am iubit viața din mine pentru acești tipi. Am crezut în ei și totuși m-au distrus până în măduva oaselor… După 6 luni de când m-am întors în Londra, am fost dat afară pe străzi. I-am cerut ajutorul unei alte persoane pe care o credeam pură și bună.

Apoi din nou m-am înșelat. Am fost dată din nou afară pe străzi fără niciun alt motiv întemeiat că lucram la mine. Mi-am părăsit familia și țara natală din cauza mentalității, sexismului misoginismului. Datorită faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia și prostituția sunt expuse spre închinare, EU NU SUNT AȘA.

Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu fiind înjosit. Înjosit de oameni lipsiți de discernământ în ceea ce privește ceea ce înseamnă respect și moralitate. Am plecat pentru că am fost supus la abuzuri și abuzuri sexuale în cadrul ȚĂRII MELE DE ACASĂ”, a mai spus Ada.

Surse: bzi.ro, b1tv.ro, playtech.ro