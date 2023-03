In articol:

Biografie Anca Țurcașiu: Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre celebra artistă! Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, s-a născut pe 8 mai 1970, în București.

Biografie Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, s-a născut pe 8 mai 1970, în București. Îndrăgita artistă este pasionată de teatru și de muzică încă de la o vârstă fragedă. În prezent, ea predă cursuri de actorie și de canto la o grădiniță din Capitală.

A câștigat numeroase premii la festivalurile de muzică ușoară, Mamaia (1986, 1987, 1988), Amara (1986), Vilnius Lituania, (1992). Anca Țurcașiu a absolvit Școala Postuniversitară MTP, cu specializarea moderatov TV-știri. Mai apoi, Anca Țurcașiu a început studiile la Școala Populară de Arte. Mai târziu, artista s-a înscris la Academia de Teatru și Film din Târgu Mureș.

Citește și: ”Mi-a venit poftă, din nou” Anca Țurcașiu a spus că nu mai face asta niciodată, însă nu s-a abținut! Primii care au aflat au fost chiar fanii ei

Cunoscuta artistă s-a făcut remarcată și în lumea cinematografiei, jucând în producții precum „De dragul tău, Anca”, în rolul Cameliei, „Miss Litoral”, în rolul Tinei, „A doua cădere a Constantinopolului”, în rolul Biancăi.

Cine este Anca Țurcașiu. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cine sunt pensionarii care beneficiază de voucherele din campania „Dar din suflet pentru seniori”. Cererile se depun până pe 13 aprilie- kanald.ro

Citeste si: Horoscop 20 martie 2023, cu Neti Sandu. E posibil să vină o sumă mai mare de bani pentru nativii unei zodii- stirileprotv.ro

Cu ce se ocupă Anca Țurcașiu în prezent

Odată cu venirea pandemiei, Anca Țurcașiu a mărturisit că a suferit un șoc. Artista a povestit că închiderea sălilor de spectacole cauzată de pandemie a pus-o într-o situație extrem de complicată și a impulsionat-o să-și schimbe viața.

„M-a trezit pandemia. Brusc, m-am pomenit că nu mai aveam meserie: teatrele, sălile de spectacole se inchiseseră... ,,Eu ce fac acum? Pentru că nu știu să fac altceva." Am fost ca un pianist căruia, peste noapte, i s-a luat pianul! A fost cu adevărat un șoc psihologic! Un șoc pe care însă l-am depășit și, practic, am izbutit să iau viața de la capăt", a declarat actrița.

În perioada pandemiei, Anca Țurcașiu a găsit puterea necesară de a ieși din impasul în care se afla. Artista a pus bazele unui curs numit ,,Arta conversației și ținuta în societate", pentru elevii din clasele gimnaziale și pentru liceeni, pe care îl predă online.

„Eu sunt dispusă oricând să învăț lucruri noi, sunt dispusă să fac orice ca să pot să trăiesc și să merg mai departe. Așa că și acum, deși mi s-a interzis, mi s-a furat meseria pe care am facut-o treizeci si cinci de ani, n-am stat să plâng în pernă și nu m-am lăsat învinsă de deznădejde. M-am apucat și, vreme de trei luni, am studiat douăzeci de cărți. Apoi, în baza informațiilor învățate de acolo, am inventat un curs de ,,Arta conversației și tinuta în societate", dedicat, deocamdata, elevilor de gimnaziu si de liceu, curs pe care am început să-l predau online", a declarat artista.

Citește și: Anca Țurcașiu a dezvăluit cine îi pune zâmbetul pe buze. Ipostaza neașteptată în care s-a filmat: "Eu te iubesc, tu mă iubești"

Citeste si: „Eram la filmări”. Cutremurător! De ce nu a mers Alina Pușcaș la înmormântarea tatălui său. Vedeta a ținut totul bine ascuns, mai bine de patru ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Rușine pentru limbajul violent. Ajunge!”. Demet Özdemir a luat atitudine și a reacționat dur după zvonurile că ar fi părăsit domiciliul conjugal. Faimoasa actriță îi va acționa în instanță- radioimpuls.ro

Cu cine a fost căsătorită Anca Țurcașiu

În 1998, Anca Țurcașiu s-a căsătorit cu medicul stomatolog Cristian Georgescu, împreună cu care are un fiu de 24 de ani, pe nume Radu. Din nefericire, căsnicia celor doi s-a destrămat în 2020, din motive necunoscute.

Nașul de cununie al cuplului a fost Cristian Țânțăreanu, dar divorțul l-a făcut să se îndepărteze de finul său. Se crede că motivul divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu ar fi fost infidelitatea bărbatului.

Chiar dacă nu mai este împreună cu fostul său soț, Anca Țurcașiu se asigură că este lângă fiul său, Radu, pe care îl susține indiferent de situație. Radu este student la Facultatea de Pedagogie din București, iar în timpul liber, este profesor de snowboard.

„Radu e fericit. E student la Pedagogie la Universitatea din București. Este și profesor de snowboard. Îl găsiți la Poiana Brașov. Îi place foarte mult. În weekend lucrează acolo”, a spus Anca Țurcașiu, potrivit click.ro.