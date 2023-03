Cine este Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023. Drama prin care a trecut concurenta

In articol:

Cine este Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023. Vezi prin ce dramă a trecut concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023

Anda Vaciu de la Românii au Talent, sezonul 13, este de loc din Onești, dar locuiește în București de foarte mulți ani. Concurenta de la Românii au Talent 2023 i-a surprins pe jurații emisiunii cu vocea sa, dar și interpretarea de zile mari.

Deși viața nu a fost blândă cu Anda Vaciu, c oncurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a găsit curajul necesar pentru a merge mai departe în viață și a se ridica după orice lovitură a vieții.

„Sunt Anda Vaciu, am 49 de ani. Acum lucrez într-o optică, am fost cântăreață și mi-am amintit de curând că sunt cântăreață. De aceea am venit pentru că uitasem de mine.

Cântam împreună cu fostul soț. Am ajuns să ne despărțim, dar am rămas parteneri pe scenă. Am văzut lumea, am stat pe vapoare, am stat în America, am cântat împreună. Eram extraordinar de iubiți pe vapor. Eu aveam fanii mei, octogenari. O familie chiar a vrut să mă înfieze pentru că eu sunt orfană de la 20 de ani.

Ziua în care am cântat ultima oară împreună, am avut un eveniment într-un loc superb. El a venit la mine, m-a pupat pe frunte, mi-a dat un microfon cadou și a spus să am grijă de mine și de vocea mea. M-am uitat ciudat ca și cum, adică nu avea rost să spună asta. Adică noi urma să mai avem și alte evenimente.

În acea seară cântam și nu înțelegeam nici o secundă de ce îmi curgeau lacrimile. La trei zile am aflat de ce...presimțeam că o să plece. A fost așa de șocant pentru că era un om extrem de puternic și să aud că a murit înecat un înotător de elită era. A fost foarte șocant.

A plecat la ceruri și de trei ani nu am mai putut să urc pe scenă. Dar acum sunt extraordinar de convinsă că a venit momentul să las să se ducă durerea asta și să revin”, a povestit concurenta înainte de a urca pe scenă.

Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Anda Vaciu, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Anda Vaciu a primit patru de „DA” la Românii au Talent 2023, dar și o mulțime de aplauze din partea publicului prezent în sala de audiții.

„Interpretarea a fost din suflet, a fost o melodie foarte frumoasă. Din ce ne-ai povestit demonstrează că ești o mamă extraordinară și un artist care nu se lasă doborât de toată suferința și se ridică pentru a cânta pentru public, pentru suflet. Eu rămân la părerea mea că muzica ajută, muzica vindecă și noi ca și artiști simțim nevoia de aplauze. Adică eu înțeleg de ce ai plâns. Pentru că a fost bucuria de a fi din nou pe scenă. Fii puternică! Ai de ce să fii puternică!”, a spus Andra.

„Ai cântat din suflet și asta ajunge la public foarte bine. Dovada e reacția publicului.”, a spus Dragoș Bucur.

Anda Vaciu de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

