Cine sunt Marius Bircea și Vică Custura de la Românii au Talent 2023. „Bobiță” și „Firicel” au venit în emisiune cu „lecțiile nefăcute” și au primit trei de „NU” din partea juraților.

Marius Bircea și Vică Custura de la Românii au Talent 2023, în vârstă de 34 de ani, respectiv, 55 de ani, au venit în emisiune, costumați în Bobiță și Firicel din serialul românesc de comedie, Las Fierbinți.

Cei doi concurenți de la Românii au Talent, sezonul 13, nu sunt actori în viața reală. Marius Bircea este curier, iar Vică Custura este șofer.

„Sunt Bobiță din Las Fierbinți și am venit și noi aici, cu vecinul meu, Firicel. Am venit că am auzit că ați pus-o de un serial și nu ați dat drepturi de autor... La mine la cârciumă merge foarte bine, însă problema e că dau pe caiet”,

a spus concurentul care îl interpretează pe Bobiță.

Vică Custura este de loc din Ialomița: „Eu sunt din Giurgeni, Ialomița, unde domnul Mihai Bobonete a avut cârciumă acolo, adică taică-su, nu el. Și taică-su mi-a fost mie inginer când m-am angajat”, a spus concurentul care îl interpretează pe Firicel.

În timp ce concurentul care îl imită pe Bobiță, locuiește în București: „Eu sper ca momentul nostru să lase acolo un zâmbet. În rest, sper că suntem frumoși, că arătăm bine”, a mai spus Marius Bircea.

„Bobiță” și „Firicel”, trei de „NU” la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru jurați au fost nemulțumiți de faptul că cei doi concurenți de la Românii au Talent, sezonul 13, nu au învățat textul și doar au mimat momentul pe vocile originale ale personajelor

din Las Fierbinți.

Astfel singurul „DA” a fost concurenților de Mihai Bobonete, iar Marius Bircea și Vică Custura nu au trecut în etapa următoare a concursului.

„E un moment simpatic care îmi aduce aminte de colegii mei și de echipa de la „La Fierbinți” pe care nu am mai văzut-o de ieri și o văd mâine dimineață la 7. În rest așa ce să zic, semeni foarte bine cu personajul. Cred că ar fi fost un moment fain dacă ai fi învățat monologul ăsta la care eu m-am chinuit două zile”, a spus Mihai Bobonete.

„Trebuia să învețe textul. Dacă ar fi învățat textul, momentul ar fi căpătat altă valoare. E mișto să faci așa ceva, dar fă-o până la capăt. Arătați cum trebuie, ați fi putut să faceți ce trebuie, dar ați făcut la jumătate ca să nu fie prea greu. Asta e senzația pe care mi-ai dat-o mie”, a spus Dragoș Bucur.

Mesajul adevăratului Bobiță pentru cei doi concurenți de la Românii au Talent 2023

Mihai Bobonete s-a ridicat de pe scaunul de jurat și a urcat pe scenă alături de Marius Bircea și Vică Custura, fiindcă a avut să le transmită un mesaj celor doi concurenți de la Românii au Talent, sezonul 13.

„Dă-mi puțin pălăria, ca să îți spun ce ți-ar zice Bobiță: Păi vezi bă că ești prost. Vii așa la Românii au Talent și spui poezii d-astea. Și tu Firicele la fel. Te-ai luat după prostul ăsta să vii aici să te vadă toată țara. Când o afla nevastă-ta, să vezi ce bușumeală îți dă.

Bă ești prost, fii atent. Data viitoare când vii, nu mai veni cu poezii. Vino cu dansuri, ia un acordeon, ca să vadă lumea ceva ca să vadă lumea asta. Că dacă vii cu poezii, lasă-l bă pe Celentano, că ăla a spus poezii, dar a spus-o cum a spus-o că era beat. Tu vii treaz cu poezii d-astea aici ca să impresionezi pe cine?! Puneți mâna și învățați o meserie și lăsați prostiile astea!”, le-a spus Mihai Bobonete celor doi concurenți.

