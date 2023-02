In articol:

Andreea Bălan se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. De-a lungul timpului, Andreea s-a făcut remarcată atât în industria muzicală, cât și ca dansatoare.

Biografie Andreea Bălan

Andreea Bălan s-a născut pe 23 iunie 1984 în Ploiești, are o înălțime de 1,65m și are 52 de kilograme. Vedeta are două fiice din căsătoria cu George Burcea, Clara și Ella.

BIOGRAFIE Andreea Bălan: Vârstă, înălțime, viață sentimentală, carieră. Află totul despre căsnicia artistei cu George Burcea [Sursa foto: Facebook]

Andreea Bălan. Studii

Andreea Bălan a absolvit Facultatea de Filosofie și Jurnalism din Cadrul Universității Spiru Haret. Artista a debutat pe sticlă încă din anul 1994, la 10 ani, în cadrul programului „Ba Da, Ba Nu”. La doi ani după prima sa apariție, artista și-a lansat primul album, numit Amețiți de fum.

Andreea Bălan. Carieră

Andreea Bălan a devenit cunoscută ca parte a trupei Andre, alături de Andreea Antonescu. Perioada de glorie Andre a fost între anii 1998 și 2001 și a lansat-o pe Andreea Bălan mai departe în carieră.

După destrămarea trupei Andre, artista și-a început cariera solo, iar în 2002, a lansat primul său album, numit „Te joci cu mine”.

Astfel, după aproape două decenii de la începerea carierei solo, piesele Andreei Bălan continuă să se afle în topuri și să strângă milioane de vizionări pe Youtube.

Andreea Bălan. Viață sentimentală

Pe plan sentimental, Andreei Bălan nu îi merge atât de bine pe cât îi merge în carieră. În 2004, artista a început o relație cu Teo Păcurar, cu care s-a și logodit după un an. Însă lucrurile nu au funcționat între cei doi din cauza distanței și au ales să pună punct relației.

După relația cu Teo Păcurar, artista a fost împreună cu Keo pentru mai mulți ani, însă legătura lor s-a terminat atunci când bărbatul s-a îndrăgostit de Misty, cea cu care este căsătorit și are un copil în prezent.

Însă Andreea Bălan nu a renunțat să creadă în iubire și și-a refăcut viața cu George Burcea, cu care s-a căsătorit în 2017. Cei doi au împreună două fiice, pe Clara și Ella. Deși pareau fericiți, relația lor a luat sfârșit trei ani mai târziu, iar George Burcea și-a refăcut viața cu prezentatoarea Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o într-o emisiune televizată.

În urmă cu ceva timp, în plin divorț, Andreea declara că a reușit să-l ierte pe George Burcea și că singura sa dorință este ca fetițele sale să nu fie afectate.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, declara artista la acea vreme.