Cine este bărbatul pentru care Alexandra Stan a scris o piesă? Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre el: „Înseamnă ceva pentru mine”

Alexandra Stan s-a îndrăgostit din nou! În urmă cu doi ani, celebra cântăreață a divorțat de Emanuel Necatu, după doar câteva luni de căsnicie. Se pare că artista și-a revenit pe plan sentimental și iubește din nou. Frumoasa vedetă a făcut declarații despre bărbatul din viața ei, însă, discretă din fire, nu a dorit să dea foarte multe detalii despre acesta.

Alexandra Stan a dezvăluit că există un bărbat în viața sa, care înseamnă foarte mult pentru ea. Deși a mărturisit că vorbește și se întâlnește cu cineva, artista a spus că atât ea, cât și bărbatul la care ține sunt liberi și nu au o relație exclusivă. Totuși, Alexandra a declarat că este întotdeauna disponibilă pentru „Bobo”, tânărul din viața sa și a scris chiar și o piesă pentru el. Din păcate, artista a dezvăluit că distanța dintre ea și bărbatul cu care vorbește este una destul de mare și nu pot forma o relație din această cauză, însă legătura pe care o au este una specială.

„Acum nu, adică iubesc așa, mai am un crush, să zicem, mai vorbesc. De exemplu, băiatul ăsta despre care am făcut piesa, Bobo. Am o relație așa, la distanță, de soulmate și atât cu el, dar fiecare e liber, adică suntem liberi. Nu, nu funcționează (n.r. o relație la distanță), tocmai de asta, e doar o chestie așa de soulmate și atât. El înseamnă ceva pentru mine și știe că sunt aici oricând poate el și vrea să mă sune”,

a declarat Alexandra Stan pentru un post TV.

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Alexandra Stan despre relațiile la distanță

Alexandra Stan nu crede în relațiile în care partenerii de află la distanță unul de celălalt. Artista a mărturisit că acesta este și cazul ei, având o legătură cu un bărbat care nu locuiește aproape de ea, acesta fiind și motivul pentru care cei doi nu formează o relație. În plus, Alexandra este de părere că, pentru a forma o familie, cei doi parteneri trebuie să petreacă foarte mult timp împreună și să nu fie separați.

„Eu sunt aici pentru el, îl ajut cu tot ce pot, la fel și el. În fața mea poate să fie el cu adevărat, nu trebuie să aibă vreo mască sau ceva, dar nu are cum să funcționeze din punct de vedere al unei familii, de exemplu. Dacă vrei să îți faci o familie, sunt de părere că trebuie să ai un om care să se dedice. Și tu la fel, să te dedici. Nu ai cum să ai o relație la distanță, e foarte greu”, a mai spus celebra cântăreață.