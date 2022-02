Cine este Cosmin Preda de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul este la a doua relație în casa Mireasa.

In articol:

Cine este Cosmin Preda de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fete și să întemeieze noi relații.

Cine este Cosmin Preda de la Mireasa, sezonul 5

Cosmin Preda este născut la data de 20 iulie 1999 la București. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este singur la părinți și locuiește cu mama sa și tatăl său vitreg, care l-a crescut de la un an.

Update: După ce fosta sa parteneră, Andreea, a părăsit casa Mireasa, Cosmin și-a îndreptat atenția către Alexandra, fosta iubită a lui Aron.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are o relație foarte bună cu tatăl său vitreg, în timp ce pe tatăl său natural l-a cunoscut la vârsta de 18 ani, potrivit a1.ro.

”Numele este Cosmin, am 22 de ani și sunt din București. Am o mică rețea de curieri care se ocupă cu livrarea la domiciliu. Am pornit această afacere deoarece suntem în pandemie și m-am gândit să fac treaba asta. Când este o cerere mare de comenzi, livrez și eu. În această afacere nu sunt singur, mama mă ajută cu contabilitatea.

Încă de mic mi-a plăcut fotbalul și am jucat 3-4 ani la juniori până într-o zi în care s-a aflat că am un fel de tahicardie, inima mea bate puțin mai tare decât la o persoană normală”, a spus concurentul.

Cosmin Preda își dorește cât mai mulți copii

Cosmin Preda a venit la Mireasa 2022 ca să își întemeieze o familie. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, își dorește ca pe viitor să aibă mulți copii.

”Într-o relație sunt un tip sincer, liniștit, înțelegător, fidel. Nu aș putea să trec niciodată peste o trădare. Fata ideală pentru mine trebuie să fie optimistă, liniștită și familistă. Viitoarei mele soții i-aș oferi stabilitate, iubire și înțelegere. Îmi doresc copii foarte mult”, a mai spus concurentul de la Mireasa, sezonul 5.

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.