Cine este Crina Abrudan. Biografie: Vârstă, carieră, familie. Află totul despre celebra prezentatoare TV

Biografie Crina Abrudan

Cine este Crina Abrudan. În vârstă de 45 de ani, Crina Abrudan este o celebră prezentatoare de știri din domeniul sportiv. Cu o carieră de peste 15 ani, Crina Abrudan a reușit să se facă remarcată atât în lumea știrilor, cât și în showbiz-ul românesc.

Deși prima sa pasiune a fost televiziunea, Crina Abrudan a ales să se reprofileze, intrând în lumea afacerilor. Fosta prezentatoare a părăsit pupitrul știrilor și a decis să-și deschidă un loc de joacă. Crina a ales să numească locul de joacă după cățelușa sa, Lana.

„După aproape un an de muncă, am deschis Lana’s Playground. În caz că a crezut cineva că nu am mai renovat/vopsit/construit nimic anul trecut, s-a înşelat. Da, are numele Lanei şi are suficient fuchsia”, a anunțat Crina Abrudan în anul 2017, potrivit Click.

Cine este Crina Abrudan. Biografie: Vârstă, carieră, familie. Cum reușeste să se mențină în formă la 45 de ani [Sursa foto: Facebook]

Cum se menține în formă Crina Abrudan

La cei 45 de ani ai săi, Crina Abrudan arată mai ceva ca la 30! Fosta prezentatoare a mărturisit că nu respectă o dietă anume pentru a-și menține silueta, însă are un stil de viață sănătos.

„Lumea are impresia că mă înfometez sau mănânc doar broccoli cu iaurt. Mai mănânc și fast-food. Mă consum mult, alerg mult și uit să mănânc, am multe activități. Îmi aduc aminte seara că n-am mâncat. (…) Am început să fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului. Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase”, a afirmat Crina Abrudan, potrivit fanatik.ro.

Totodată, Crina Abrudan a povestit că meritele pentru fizicul său nu sunt doar ale sale, ci moștenește gena de la tatăl său.

„Eu semăn cu tata și tatăl meu toată viața așa a fost: înalt și slab. Mama de multe ori ne spunea că ea se îngrașă doar când se uită la noi când mâncăm”, a povestit Crina Abrudan.

Cu ce bărbat celebru se iubește Crina Abrudan

Crina Abrudan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de fostul fotbalist Gabi Popescu. Frumoasa Crina Abrudan a devenit soția fostului sportiv în 2017, iar cei doi s-au cunoscut în 2008 într-un restaurant.

„Într-un an de 8 martie. Nu mai știu exact. 8 sau 1 martie, acum 13 ani, da, că în 2008 ne-am cunoscut. Aveam prieteni comuni. Știam după nume cine e, dar nu ne cunoșteam, nu știa cine sunt, pentru că el în ultimii ani fusese plecat din țară, era întors recent. Eu ieșeam cu fetele, cu prietenele și colegele mele. Ne făcuserăm un obicei vinerea și după mai stăteam câteva ore că se dansa în restaurantul respectiv și acolo s-a produs”, a spus Crina Abrudan, potrivit fanatik.ro.

Crina Abrudan a povestit despre cum reușește să treacă peste momentele grele din căsnicia sa. Frumoasa blondină spune că este o persoană vulcanică, însă nu poartă prea mult ranchiună după un conflict cu soțul său.

„Nu pot să spun că o rețetă, că facem lucrurile într-un anumit fel. Așa se întâmplă. Cred că totul se întâmplă de la sine. Toată lumea trece prin momente grele. Eu sunt foarte vulcanică, sunt momente în care mă enervez foarte tare, sunt ca o șampanie. Dacă o întrebi pe Gabi ce face în momentele alea zice: „plec de acasă, mă duc să mă plimb, revin”. Amândoi suntem Capricorn. Nu port ranchiună”, a mărturisit Crina, potrivit sursei de mai sus.

