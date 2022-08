A renunțat la inhibiții și la sutien! Crina Abrudan arată demențial pe plajă! Când a văzut-o așa s-a topit până și soarele | EXCLUSIV

In articol:

Crina Abrudan a ajuns iar în obiectivul paparazzilor WOWbiz.ro. Vedeta arată de milioane și a fost surprinsă pe plaja la Mamaia, cu un bikini minuscul și fără sutien.

Fosta prezentatoare TV s-a bucurat de razele soarelui și s-a bronzat uniform. Vedeta a stat tot timpul pe burtă, însă nu a avut sutien, tocmai pentru că un trup impecabil are nevoie de un bronz pe măsură.

Crina Abrudan, bombă sexy pe plaja de la Mamaia

Vedeta s-a bucurat de câteva zile de relaxare la malul mării, acolo unde s-a bronzat și a arătat senzațional. Fosta prezentatoare TV are un fizic de invidiat la 44 de ani, însă știe și foarte bine cum să se mențină în formă.

Paparazzi WOWbiz.ro au găsit-o pe Crina pe plajă, acolo unde stătea întinsă pe șezlong și se bronza pe spate.

Vedeta purta o pereche de bikini roșii, minusculi și își desfăcuse bretelele sutienului, tocmai pentru a obține o culoare uniformă a pielii.

La umbră a stat liniștit soțul vedetei, bucurându-se, la rândul lui, de plajă și mai ales de priveliștea de lângă el.

Ce face Crina Abrudan pentru un corp de vis

Nu este pentru prima dată când vedeta încinge plaja cu fizicul ei. Crina Abrudan se bucură de un corp de vis, iar acest lucru se datorează și sportului pe care îl practică pentru a se menține în formă.

Vedeta știe foarte bine cât de importantă e mișcare așa că a apelat la ea. În trecut, Crina a povestit ce tip de exerciții face și cum o ajută să se mențină.

„ Am început sa fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului. Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase.

Până acum nu eram fan sport, dar am decis să merg la sală pentru atmosfera foarte energică de la antrenamente, pentru că este distractiv și nu mă plictisesc și pentru că faci tot timpul altceva”, a explicat vedeta, potrivit Spynews.

Cum arată rutine de exerciții fizice pentru Crina Abrudan

Vedeta a mărturisit că nu este chiar ușor să ai un corp de senzație. Crina Abrudan a explicat ce tip de exerciții face și mai ales cât de dificile pot fi, însă rezultatul este unul de milioane!

„ Antrenament cu sfori, gantere, benzi, împing sania, arunc mingea medicinală, pedalez pe bicicletă. Nu mă plictisesc deloc și nici nu îmi dau seama când trece ora.

La început a fost destul de dificil să mă acomodez pentru că nu aveam condiție fizică aproape deloc. Fac în curând șase săptămâni și sunt foarte mulțumită de mine. După ce închei programul de opt săptămâni vreau să continui pentru că mă simt extraordinar la antrenament”, a declarat Crina Abrudan în trecut.

