Cine este, de fapt, Vulpița? Acum se știe cum a ajuns vedetă

Vulpița a intrat în lumea milionarilor

Și totuși, misterul pare rezolvat. Se pare că Vulpița are conexiuni și prin lumea milionarilor, un grup la care nu au acces toți românii. Vulpița a fost surprinsă în compania fostului iubit al Andreei Antonescu! Mai mult, îndrăgita moldoveancă a mers și a luat prânzul cu Ștefan Manolache la restaurantul acestuia din Capitală.

Când toată lumea aștepta retragerea Vulpiței, tânăra de la Blăgești își continuă ascensiunea, iar ultimele imagini spulberă această idee. După ce a apărut la TV mințind că a fost violată, ca mai apoi lumea să afle că a întreținut relații sexuale cu alți barbați în timpul căsătoriei cu Viorel, Veronica Stegaru pregătește din nou o mega lovitură pentru soțul ei.

Ștefan Manolache, amant pentru Vulpita?

Vulpița și Ștefan Manolache, fostul iubit al Andreei Antonescu, au fost surprinși împreună, destul de apropiați unul de celălalt. Veronica se afla la volan, în mașina staționată a lui Ștefan, iar acesta chiar lângă ea.

Carismaticul afacerit se pare că ar fi invitat-o pe soția lui Viorel la restaurantul acestuia din București, pentru a-i gusta preparatele tradiționale.

Stefan Manolache, condamnat pentru împușcături

Deși are doar 27 de ani, Ștefan nu are un trecut lipsit de controverse. Tânărul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după un conflict în trafic, soldat cu împușcături. În 2013, acesta a fost trimis în judecată pentru tulburarea liniștii și a ordinii publice, dar și pentru ultraj contra bunelor moravuri și uz de armă neletală.

În aprilie 2013, Ștefan a fost protagonistul unor scene șocante. Acesta se afla la volanul unui Nissan Micra şi a oprit maşina în faţa unui taximetrist care avea un client în vehicul. Şoferul taximetrului a început să claxoneze şi a cerut să fie lăsat să treacă, moment în care Ştefan l-a înjurat, notează adevarul.ro.