Andreea Antonescu și Ștefan Manolache au format un cuplu timp de câteva luni. În urmă cu două zile au plecat împreună la Iași, orașul din care provine el, s-au filmat în mașină și totul părea bine între ei. Ieri, însă, cântăreața și iubitul cu zece ani mai tânăr s-au despărțit, după cum a recunoscut chiar ea.

Deși Andreea Antonescu a evitat să dea detalii despre despărțirea de Ștefan Manolache și motivele care i-au făcut să ia această decizie, indiciile arată că separarea nu a fost una tocmai pașnică. Și el și ea au șters de pe Instagram toate fotografiile în care apăreau împreună.

Deși Andreea Antonescu nu a șters încă de pe Facebook imaginile în care apare alături de Ștefan Manolache, însă pagina lui nu mai poate fi accesată din tag-urile date de ea, semn că el i-ar fi dat „block”.

Prima declarație făcută de Andreea Antonescu, după despărțirea de Ștefan Manolache

”Da, ne-am despărțit”, ne-a confirmat informația Andreea Antonescu. Motivele, ne-a explicat talentata artistă, sunt ușor... difuze, dar decizia lor este una cât se poate de serioasă. ”Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și... ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, ne-a spus Andreea Antonescu.

