Cine este femeia care l-a ajutat pe Călin Donca la începutul afacerii?! A renunțat la un loc de muncă sigur pentru el: "Nu a acceptat o condiție mediocră"

In articol:

Numele lui Călin Donca este pe buzele tuturor românilor, după ce a fost arestat preventiv săptămâna trecută. Oamenii legii îi aduc mai multe acuzații omului de afaceri din Brașov. Milionarul este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipulare.

Procurorii DIICOT îl acuză pe Călin Donca de un prejudiciu de peste 4 milioane de lei creat bugetului de stat și ar fi înșelat cu 700.000 de lei cumpărătorii unei monede virtuale create de el. Bărbatul se află în prezent în arest preventiv.

Călin Donca era extrem de cunoscut în mediul online, tocmai pentru viața opulentă pe care o ducea la Brașov. Afaceristul deținea mai multe mașini de sute de mii de euro, își petrecea vacanțele într-unele dintre cele mai exotice destinații din lume și lansase propria criptomonedă, dar și un parc de panouri fotovoltaice.

La începutul carierei sale în afaceri, bărbatul s-a ocupat cu alte business-uri. Călin Donca a făcut primii bani în Portugalia, acolo unde a vândut tablouri, iar ulterior a venit în țară, unde s-a apucat de MLM în domeniul asigurărilor de viață.

Cine este femeia alături de care Călin Donca a făcut primele afaceri

Afaceristul din Brașov a fost invitat, în urmă cu câteva săptămâni, la Fiță cu Adiță, acolo unde a vorbit despre cariera și drumul său profesional.

Bărbatul a povestit la acel moment cum a făcut primii bani, dar și cine a fost prima femeie care l-a ajutat în afaceri.

Citește și: Caţi bani a investit Dorian Popa în panourile fotovoltaice ale lui Călin Donca

Mama lui Călin Donca i-a fost alături la început de drum. Bărbatul a fost cel care a convins-o să renunțe la propriul job din învățământ și să intre cu el în vânzarea de asigurări de viață.

"Nu am avut o copilărie săracă, în care să spun că nu am avut ceva, dar am avut o perioadă în care am început să lucrăm în multi level marketing, în asigurări de viață și mama mea, împreună cu mine am decis.

Eu am convins-o să se lase de învățământ și să facem doar partea aceasta cu asigurările(...) aveam 19 ani când am început partea de asigurări de viață, iar oamenii cărora le vindeam aveau 30 – 50 de ani și mergeam eu să le dau lecții de viață", a povestit Călin Donca, la Fiță

cu Adiță.

Călin Donca [Sursa foto: Instagram]

Unde lucrau părinții lui Călin Donca, înainte ca el să dea lovitura

Părinții lui Călin Donca se mutaseră deja la Brașov, acolo unde afaceristul trăia de mai bine de 10 ani împreună cu soția și copiii lui. Cel care s-a mutat prima oară a fost tatăl, iar mai apoi și mama lui Călin Donca a decis să facă, parțial, schimbarea.

Citește și: Cresc prețurile de la 1 ianuarie 2024. Iată ce produse vor fi mai scumpe de anul viitor

Deși a avut parte de afaceri de mare succes, afaceristul nu a provenit dintr-o familie extrem de bogată. Tatăl său lucra într-o fabrică în care a avut și funcție de conducere, iar mama lui era învățătoare și în timpul liber se ocupa cu bișnițul peste graniță.

Citeste si: Radu i-a adresat replici dure unei concurente în ,,Casa iubirii'': ,,Ce dai primești!''. Aceasta a părăsit în lacrimi camera roșie- kanald.ro

Citeste si: Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii- stirileprotv.ro

"Mama a fost profesoară și pe lângă serviciu mai făcea și bișniț. Mergea la Sârbi și ducea ceva și aducea altceva în schimb, ca să mărească puțin veniturile familiei. Tatăl meu lucra ca inginer, la un moment dat a avut și un post de conducere. A venit acum la Brașov și locuiește cu mine, dar mama mea mai locuiește și la Timișoara și aici. Ea nu se poate desprinde de Timișoara.

Cred că am avut o copilărie normală, în apartamentul în care am crescut a fost un apartament normal", a mai povestit ea.

Ce rol au jucat părinții în afacerile lui Călin Donca

La început de drum, Călin Donca s-a confruntat cu mici probleme din partea tatălui. Acesta nu era de acord cu tot ceea ce făceau el și mama lui în Multi Level Marketing și încerca, cu toate armele, să-l convingă pe Călin să se apuce de lucruri mai serioase și să înceapă munca.

Totuși, ori de câte ori afaceristul și mama sa se confruntatu cu probleme financiare, tatăl său era cel care se ocupa de plata facturilor și restul cheltuielilor.

"Mama mea nu a acceptat o condiție mediocră, un loc de muncă și atât. Probabil a contat asta pentru că așa am căutat și eu o soluție să fac bani mai mult decât face majoritatea. Tatăl meu, cumva ne susținea pentru că eu cu mama aveam oscilații așa că el ne susținea ca să avem bani să plătim întreținerea.

Contează cum te raportezi la părinții tăi. De exemplu, tatăl meu îmi închidea sufrageria, pentru că acolo aveam telefonul de unde sunam eu pentru asigurări, pentru că el nu înțelegea ce este cu afacerea asta de tip MLM și cum funcționează. Îmi spunea să mă las de prostii că trece timpul.

Mi-a pus bețe în roate, dar nu din răutate, ci din dorința de a mă ajuta și să nu-mi pierd timpul", a mai precizat Călin Donca, la Fiță cu Adiță.

Călin Donca [Sursa foto: Captură YouTube]

Călin Donca, arestat preventiv pentru 30 de zile

În cursul săptămânii trecute, Călin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Afaceristul din Brașov se află în mijlocul unui scandal, iar oamenii legii îi adus o serie de acuzații. Procurorii DIICOT au confiscat inclusiv din curtea afaceristului de la Brașov.

Citește și: Cine este femeia care l-a denunțat pe Călin Donca în trecut! Milionarul s-ar fi trezit cu mai multe avertismente: „A zis că îmi trimite greutăți”

Alături de Călin Donca, săptămâna trecută, a fost reținută și soția sa Oriana, dar și alte persoane. Procurorii îi acuză pe aceștia de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

"La data de 18. 09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat” Ce sumă colosală a plătit Valentin Sanfira la spitalul din Italia, după accident- radioimpuls.ro

În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, inculpații au constituit în municipiului Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau, documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei.

De asemenea, tot prin utilizarea unor documente false, liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite- Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD.

Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile", au transmis procurorii DIICOT, în cursul zilei de 19 septembrie.

Ce spune avocatul lui Călin Donca despre situația afaceristului

Totodată, în cursul săptămânii trecute, avocatul lui Călin Donca a făcut primele declarații, după ce afaceristul a fost reținut de oamenii legii. Acesta susține că se urmărește declanșarea unei avalanșe de plângeri penale și apariția neîncrederii care să conducă la o insolvență a societății bărbatului.

Călin Donca a contestat măsura arestului preventiv, însă Curtea de Apel Brașov i-a respins cererea.

„Oamenii de afaceri au acest handicap al prezentării unui stil de viață care este foarte greu de atins de persoanele care au un nivel mediu sau mai mic de salarizare în România. Din păcate, domnul Donca a deranjat. Domnul Donca nu poartă războaie cu nimeni. Dorește să-și clarifice situația. Mai dorește să clarifice faptul că nu există nicio plângere penală din partea niciunui investitor în acest dosar penal investigat de DIICOT.

Din punctul lui de vedere asta se urmărește, declanșarea unei avalanșe de plângeri penale, apariția unei neîncrederi generate peste noapte care să conducă la o insolvență a societății. Nu a încălcat nicio lege. A deschide o firmă, în 2023, în străinătate nu constituie o infracțiune. A nu plăti statului român taxele aferente profitului poate constitui o infracțiune. Domnul Donca este acuzat că a evazionat statul român și că ar fi transferat în străinătate o sumă de bani și este acuzat de manipulare a pieței.

Fiind o persoană cu carismă a prestat servicii de marketing și popularizare și a indus în eroare piață și presupușii investitori", a declarat Bogdan Cimbru, pentru Antena 3 CNN.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!