Cine este George Tănase, noul prezentator al matinalului „Dimineața cu noi”, de la Kanal D. Momentul care l-a făcut celebru în România

Kanal D are matinal! Viviana Sposub, George Tănase și Bursucu vor fi alături de telespectatorii Kanal D în fiecare dimineață, de luni până vineri.

Cine este George Tănase, noul prezentator al matinalului „Dimineața cu noi”, de la Kanal D

George Tănase va prezenta, alături de Viviana Sposub, finalistă „Bravo, ai stil! Celebrities”, și Bursucu matinalul „Dimineața cu noi”, de la Kanal D. Emisiunea debutează în curând, iar telespectatorii îi vor putea urmări pe cei trei în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 08:00.

„ Abia aștept să-mi beau cafeaua alături de telespectatori! Să povestim, să glumim, să radem și, bineînțeles, să învățăm lucruri noi. O vorbă din popor spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar noi vom încerca să respectăm această mostră de înțelepciune populară”, a declarat George Tănase.

Tânărul s-a născut în Măcin, județul Tulcea, pe data de 25 aprilie 1993. George Tănase este actor de comedie, stand-up-er și realizator tv.

El a absovit Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, iar în 2014 termina școala de televiziune Intact Media Academy din București.

În același an și-a făcut debutul în televiziune, cu emisiunea „Tânăr și nedumerit”, difuzată pe ZU TV. Tot în 2014, a jucat în sketch-uri în cadrul emisiunii Observator Special la Antena 1, post de televiziune care avea să-l facă cunoscut în toată țara doi ani mai târziu.

George Tănase a ajuns în casele românilor prin intermediul emisiunii iUmor, de la Antena 1. În 2016, el a fost concurent în cadrul show-ului, unde a avut prestații memorabile.

În 2018, revenea ca invitat la iUmor și făcea senzații cu un număr de stand-up.

Actorul de comedie și-a construit o carieră și în mediul online, unde postează pe mai multe rețele sociale sketchuri și momente de stand-up.

George Tănase și momentul care l-a făcut celebru în România

George Tănase a devenit cunoscut la nivel național prin intermediul emisiunii iUmor. Cu ceva timp în urmă, el povestea pentru joellemagazine.ro ce a însemnat experiența din cadrul show-ului, care l-a făcut celebru în România. El a relatat cum a decurs prima întâlnire cu Mihai Bendeac și de ce a fost una deosebită.

„ Am fost foarte emoționat când l-am văzut prima oară pe Mihai, mai ales că trebuia să mă jurizeze. E un om pe care îl respect, dar un actor pe care îl divinizez. E unul dintre cei mai mari actori dați de România vreodată. Mă bucur mult că l-am întâlnit. Sentimentul a fost foarte plăcut, dar mai mult dect realizarea visului, cred că a fost drumul pe care l-am parcurs până acolo ”, declara comediantul.

„ Mă bucur mult că am participat la iUmor, a fost o experință extraordinară. Am cunoscut oameni extrem de talentați. Am învățat o grămadă de lucruri de la acești oameni, o mare parte din meritul reprezentanției mele li se datorează lor pentru că m-au inspirat, m-au sprijinit, m-au încurajat în permanență. Dacă iUmor mi-a schimbat viața? Nu știu ce să răspund. M-a propulsat într-adevăr, dar în lumea artistică e foarte greu să ajungi sus și e și mai greu să te menții acolo. IUmor m-a ajutat să mă cunoscut mai bine pe mine, să învăț niște noțiuni pe care nu le-aș fi aflat stând pe canapeaua din sufragerie, să descopăr necunoscutul și să-mi pun în evidență abilitățile. Cumva iUmor m-a ajutat să-l văd un pic mai bine pe George comediantul ”, mai spunea actorul.

Sursă: joellemagazine.ro