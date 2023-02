Cine este TULGA de la Românii au Talent 2023. Concurentul a făcut un show incendiar, la propriu. Pompierii au intervenit!

In articol:

Cine este TULGA de la Românii au Talent 2023. Concurentul a făcut un show incendiar, la propriu.

Cine este TULGA de la Românii au Talent 2023

Pompierii au intervenit!

Tulga de la Românii au Talent 2023 este un mongolez în vârstă de 38 de ani, care locuiește în Chicago, SUA. Acesta a venit la de la Românii au Talent, sezonul 13, cu un număr special, care după spusele sale, este unic în lume.

Concurentul de la Românii au Talent 2023 a demonstrat cât de puternic este, după ce s-a luptat cu niște bușteni în flăcări. Pentru ca numărul lui Tulga să se desfășoare în siguranță, a fost necesar ca pompierii să fie prin preajmă.

„Numele meu este Tulga. Sunt din Mongolia și am 38 de ani. Am crescut în deșertul Gobi din Mongolia, în mijlocul sălbăticiei, unde era vreme uscată, frig. Când eram mici ne jucam cu caii sălbatici, trăgeam vacile de coadă. Asta îi face pe băieți mai puternici. Mă luptam cu frații mei. Așa am devenit „omul puternic” de la circ.

Sunt mândru de istoria noastră a Mongoliei. Încerc mereu să reprezint cultura mongolă, muzica, costumele. Înainte de spectacol mă gândesc că sunt un soldat al lui Genghis Han. Asta îmi dă putere, fiindcă pentru mine e un alt nivel de luptă împotriva limitelor mele.

În această seară îmi voi face numărul de forță. E un număr unic în lume”, a povestit concurentul de la Românii au Talent.

Citește și: Cine este Soupless de la Românii au Talent 2023. Dragoș Bucur, nemulțumit de prestația concurentei: „ E puțin prea mult așa pentru mine”

Citeste si: De ce este Bianca Drăgușanu una dintre cele mai controversate persoane. Vedeta a recunoscut tot la „Fiță cu Adiță”: „N-are rost să-mi consum energia”- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

TULGA de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

TULGA, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Tulga i-a lăsat fără cuvinte pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 13. Mongolezul a primit patru de „DA” în preselecții la Românii au Talent 2023 și astfel s-a calificat în etapa următoare a concursului.

„Tulga ne-ai arătat un moment care cred că e despre ce înseamnă masculinitate, să ai mușchi, să fii în stare să ridici doi bușteni așa mari.”, a spus Dragoș Bucur.

„Mie îmi e foarte greu să comentez un număr ca acesta. La un moment dat îmi doream să văd ce se întâmplă pe scenă și după aia am zis că trebuie să fiu puternică și să văd ce se întâmplă până la final...după am zis că avem de-a face cu un profesionist. Nu are cum să se întâmple ceva.”, a spus Andra.

„Nemaivăzut! Nici nu am știut că există așa ceva. Adică nu îți poți imagina că un om poate să ia un trunchi de copac în spate. Spectacolul este total.”, a spus Andi Moisescu.

Citește și: Cine sunt Ramadhani Brothers de la Românii au Talent 2023. Numărul lor întrece orice alt număr de echilibristică

TULGA de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Infidelul”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Infidelul”, doar la Kanal D.

Serialul turcesc „Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar „liniștea de dinaintea furtunii”.