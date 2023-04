In articol:

Cine este Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite". Află totul despre tânărul care a câștigat sezonul 8 al emisiunii. Ionuț Belei revine pentru a concura împotriva Chefilor.

Cine este Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”

Ionuț Georgel Belei este din Gura Humorului, județul Suceava. Este de profesie bucătar, activând în domeniu de aproximativ 10 ani. Deși are doar 29 de ani, Ionuț a muncit din greu pentru a învăța tainele bucătăriei.

Ionuț Belei are diplomă de tehnician în instalații electrice, dar nu a fost atras de acea meserie. La 19 ani, a plecat în Germania pentru a lucra pe șantier, dar a ajuns să lucreze într-un restaurant, la spălat de vase.

Cu timpul, Ionuț Belei a devenit bucătar și a avut ocazia să lucreze cu mulți oameni iscusiți din același domeniu. Din cauza pandemiei, Ionuț s-a întors în România în 2020 și a participat la „Chefi la cuțite.”

Ionuț este câștigătorul sezonului 8, al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Pe lângă trofeul concursului, acesta a câștigat 30 de mii de euro.

Cine este Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”. A câștigat premiul cel mare, în sezonul 8 al emisiunii [Sursa foto: Instagram]

Cu ce se ocupă Ionuț Belei

Ionuț Belei a plecat în Germania pentru a lucra în construcții, la vârsta de 19 ani. Ajuns acolo, speriat de condițiile de cazare, a decis să apeleze la fratele lui pentru a-l ajuta să plece de acolo.

La scurt timp, Ionuț s-a angajat în Germania, ca spălător de vase, la un restaurant renumit. Astfel, fiind în bucătărie, a început să învețe meseria de bucătar, de la cei care găteau.

Ionuț Belei a lucrat la mai multe restaurante din Germania, pe post de bucătar, dar a revenit în România din cauza pandemiei. Acesta a decis să participe la „Chefi la Cuțite” pentru a câștiga.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a declarat Ionuț Belei la preselecție.

În prezent, Ionuț Belei lucrează la un restaurant renumit din capitală, ca bucătar, unde îi încântă pe clienții localului cu preparate desăvârșite, gustoase.

Ionuț Belei revine la „Chefi la cuțite”

După câțiva ani de la câștigarea marelui premiu al emisiunii, se pare că Ionuț Belei revine în competiție. De această dată, el va concura cu Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu la jocul pentru noua amuletă de la „Chefi la cuțite”.

Dacă va câștiga, Ionuț Belei va adăuga o nouă amuletă în seif. Concursul va fi jurizat de Răzvan Fodor.

Toate amuletele depozitate în seif, pe parcursul competiției, vor reveni unuia dintre Chefi, în urma duelului final.

