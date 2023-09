Cine este Janni Alexandridis de la Chefi la cuțite 2023, sezonul 12? A primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu.

In articol:

Cine este Janni Alexandridis de la Chefi la cuțite 2023, sezonul 12

Vezi aici cu ce preprarat i-a cucerit pe chefi.

Janni Alexandridis are 23 de ani și este din Germania. Deși s-a născut acolo, mama sa este româncă, iar tatăl este grec. Este de profesie bucătar și a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra că locul său este în bucătărie.

Pasiunea lui Janni Alexandridis pentru bucătărie a apărut încă din copilărie. Concurentul a povestit că a învățat să vorbească românește în bucătărie, deoarece a lucrat cu mulți români.

„În bucătărie am învățat să vorbesc românește pentru că avem mulți români care vin să lucreze în Germania. Vin să spele vase, la salate și așa am învățat.

Avem un restaurant de familie și lucrez acolo. De când am fost mic, apartamentul nostru a fost peste restaurant. În fiecare zi când mergeam la școală, am văzut cum au fost chefi în bucătărie și au pregătit feluri de mâncare.

Bucătăria este locul unde mă simt bine și confortabil. Am zis la tata că o zi vreau să fiu chef și a zis că dacă vreau să fiu chef trebuie să învăț bucătărie. Mama mea a fost mereu în bucătărie, dar și bunica mea. În fiecare zi, după școală, am fost în bucătărie, m-am uitat ce fac, am ajutat să facem curat, să curăț ceapă”, a povestit concurentul.

A făcut școala de bucătari, din Germania, timp de 3 ani, dar a și lucrat în bucătărie pentru experiență. Astfel, a început să profeseze de la vârsta de 16 ani.

Tânărul are o firmă de bucătărie privată, pe care a deschis-o în timpul școlii. A gătit pentru oameni celebri din toată lumea și a învățat câte ceva din fiecare experiență.

„Am gătit pentru echipa națională de fotbal din Germania timp de o lună, Usein Bolt în New York, pentru Selena Gomez, Thomas Müller, Lewis Hamilton și multe alte joburi. Încă nu pot să cred că s-a întmplat asta în viață”, a povestit cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.

Janni Alexandridis este cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, în sezonul 12

Janni Alexandridis a pregătit o rețetă specială, în ediția 10, a sezonului 12. Rețeta sa cu ton și influențe asiatice, i-a impresionat pe cei trei Chefi. A pășit încrezător în platou, și-a spus povestea de viață și a uimit cu pasiunea sa pentru bucătărie.

Concurentul a mărturisit că ar prefera să fie în echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu sau a lui Sorin Bontea, dar îi admiră pe toți 3. Cu toate acestea, Florin Dumitrescu nu a mai stat pe gânduri și i-a oferit cuțitul de aur, care îi asigură locul în echipa lui.

„Păcat că vrei doar la Scărlătescu și la Bontea, pentru că mai am un cuțit de aur de dat. Mare păcat cu nu vrei la mine în echipă. Dar totuși pe ăsta îl primești, dar să știi că este opțional. Dacă nu îl vrei, poți să mergi liniștit. Avantajul tău este că ai șanse foarte mari să câștigi”, a spus Chef Dumitrescu.

Vizibil emoționat, Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur și a mulțumit chefilor pentru jurizare.

„I-am oferit cuțitul de aur tocmai pentru că mi-a dat siguranța că poate, este capabil și se poate descurca în situația de criză de la individuale, având experiența celuilalt show din Germania. Avem cuțit de aur și, zic eu, avem câștigător!”, a spus Chef Florin Dumitrescu.

