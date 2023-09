Cine este Valentin Florin Timofte de la Chefi la cuțite 2023, sezonul 12. A primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea

In articol:

Cine este Valentin Florin Timofte de la Chefi la cuțite 2023. Află totul despre concurentul care a primit cuțitul de aur de la Sorin Bontea, în sezonul 12.

Cine este Valentin Florin Timofte

Timofte Valentin Florin are 36 de ani, locuiește în București și este de profesie bucătar. Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea este pasionat de bucătărie de multă vreme și a început să lucreze în domeniu, în urmă cu aproximativ 6 ani, datorită unchiului său.

Dacă la început gătea doar acasă, a decis să plece în Italia, pentru a lucra în bucătărie. La început de drum, a spălat vase la diferite restaurante. A urmat un curs de bucătari și a evoluat treptat, astfel că în prezent lucrează la un restaurant renumit.

Înainte de a intra în bucătărie, Valentin Timofte a studiat teologia. În timpul facultății a lucrat barman, ospătar. Cu timpul, tânărul a realizat că se îndepărtează de teologie, astfel că bucătăria a considerat-o ca pe a doua șansă.

Înainte de jurizare, concurentul a povestit că una dintre dorințele tatălui său, înainte de a-l pierde, a fost ca el să participe la Chefi la cuțite. Acest lucru i-a oferit încredere și a pus suflet în preparatul său.

„M-am îndrăgostit de meserie când l-am văzut pe unchiul meu cum o face. Un om de 1,6 metri și am văzut respectul pe care el îl câștiga în fața oamenilor. Ieșea pe sală vorbea cu oamenii.

Eu la momentul respectiv vedeam bucătăria doar ca bucătar de casă și am ajuns el să lucrez, în Italia. La vase, îl mai ajutam”, a povestit cuțitul de aur al lui Chef Sorin Bontea.

Valentin Florin Timofte este cuțitul de aur al lui Chef Sorin Bontea

Valentin Timofte a ales o rețetă de familie pentru Chefi, evitând să gătească un preparat pe care îl face des în restaurantul în care lucrează.

„Sunt o persoană care se hrănește cu adrenalina care există în bucătărie, cu nebunia de acolo. Numele meu este Timofte Valentin, am 36 de ani, sunt bucătar și locuiesc în București. Vreau să fiu printre cei mai buni bucătari din țara asta.”

Am venit cu un preparat simplu, dar gătit din inimă. O balotină de mămăligă, cu șalău și cu o saramură. Sos de saramură, că este mai gros.”, a spus concurentul.

Valentin Timofte a uimit Chefii cu preparautul său, datorită gustului. Bontea și Florin Dumitrescu au scos cuțitele de aur pe masă, iar concurentul a ales să facă parte din e chipa lui Chef Sorin.

„Dedic acest cuțit, această etapă, tatălui meu. Cu siguranță s-a bucurat pentru acest moment de acolo de sus. Am simțit că s-a bucurat. Am ieșit afară, m-am uitat în sus, a bătut vântul și am simțit că mi-a dat o palmă pe urmăr”, a spus Valentin Timofte.

Sursa: a1.ro