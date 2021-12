Cine este Kelly Piquet, iubita lui Max Verstappen, noul campion mondial din Formula 1

In articol:

Max Verstappen, în vârstă de 24 de ani, este noul câștigător al Campionatului Mondial de Formula 1.

Kelly Piquet și Max Verstappen formează o relație din anul 2016, iar împreună au o fetiță pe nume Penelope, născută în vara anului 2019. Iubita noului campion mondial Formula 1 este născută în 1988 și este jumătate braziliancă, jumătate olandeză. Este fiica lui Nelson Piquet, o legendă în Formula 1, care a câștigat titlul mondial în anii 1981, 1983 și 1987.

Max Verstappen, împreună cu iubita lui, Kelly Piquet [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Max Verstappen deschide o nouă eră în istoria Formulei 1! Cine este cel poreclit „Mad Max” și cum văd rivalii victoria olandezului?

Kelly Piquet a trăit mulți ani în Franța, Anglia și Statele Unite, unde a studiat relații internaționale, iar în prezent este fotomodel, blogger și specialistă în relații publice. Înainte de a forma o relație cu Max Verstappen, aceasta a fost cuplată cu Daniil Kvyat, cunoscut ca cel de-al doilea pilot de Formula 1 din Rusia.

După câștigarea cursei a iubitului ei, Kelly Piquet a declarat că i-a fost foarte greu să-și urmărească iubitulul, dar în același timp s-a bucurat pentru succesul lui, mai ales că a muncit mulți ani

pentru acest titlu.

Citeste si: Nicoleta Luciu: ,,Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar''- bzi.ro

„Mi-a fost foarte greu să urmăresc cursa până la final. Max a fost un adevărat campion pe tot parcursul sezonului. Toată viața s-a luptat pentru a ajunge în acest punct. Sunt mândră să văd că a fost răsplătit după toți acești ani de muncă", a declarat Kelly Piquet.

Kelly Piquet, iubita lui Max Verstappen [Sursa foto: Instagram]

Max Verstappen este noul campion mondial de Formula 1, după ce s-a luptat pentru titlu cu Lewis Hamilton, care a terminat pe locul 2. Pilotul olandez, în vârstă de 24 de ani, a câştigat primul său titlul mondial, duminică, 12 decembrie.

” Campion mondial! Asta este de necrezut. Am început să mă întrec alături de tatăl meu în urmă cu mulți ani. Visam să devin campion mondial și acum am reușit. Le mulțumesc tuturor celor de la Red Bull Racing și de la Honda pentru o mașină senzațională. Băieți, ați fost minunați din nou.

Sergio Perez, ai fost un animal astăzi pe circuit. Familiei și prietenilor mei – vă mulțumesc mult pentru sprijinul vostru pe care mi l-ați arătat în toți acești ani. Nu aș fi reușit fără voi.

Acum, o să mă bucur de acest moment. Armata Portocalie, ați fost incredibili încă o dată. Sper că vă bucurați de această reușită la fel cum o fac eu ”, a spus Max Verstappen pe Twitter.

Now, I’m going to enjoy this. Orange Army-you were amazing once again. I hope you all enjoy this as much as I do 🧡



(3/3) pic.twitter.com/xQMJ9OJ60y