Emy Alupei a ajuns în finala show-ului de 1 milion de dolari! Emanuel Neagu, eliminat dramatic în semifinale!

Emy Alupei este singura concurentă din Europa care a ajuns în finala celui de-al 37-lea sezon al show-ului ”The Challenge”, produs de MTV. Ultimul act al concursului se va difuza în noaptea de miercuri spre joi, în Statele Unite iar la sfârșit vor fi desemnați doi câștigători, o fată și un băiat, care vor

Emy Alupei se luptă cu 7 americani pentru marele premiu al show-ului ”The Challenge”

pleca acasă cu câte 500.000 de dolari. Emanuel Neagu a fost eliminat săptămâna trecută, în semifinală.

Emy Alupei are o șansă uriașă să-și adjudece trofeul unuia din cele mai populare reality-show-uri din lume. Ea este ultima reprezentantă a echipei de ”rookies”, formată din concurenți non-americani, care a rămas în competiție. Din cei 36 de sportivi care au fost la începutul competiției, doar 8 au mai rămas în ultimul act: 7 americani (CT – marele favorit al competiției, Devin, Kaycee, Kayle, Nany, Nelson și Tori) și o româncă (Emy).

Dansatorul Emanuel Neagu a ratat la mustață intrarea în marea finală. El a avut un ghinion teribil: inițial, el a scăpat eliminare, însă prezentatorul show-ului a anunțat în ultimul moment că un al doilea băiat va trebui să părăsească emisiunea.

Emanuel, ghinion teribil în semifinală

Emanuel, care nu mai fusese nominalizat nici măcar o dată, a fost votat și trimis la duel de toți conurenții rămași în show, cu excepția lui Emy Alupei. În ultima probă, el s-a luptat cu americanul Devin, la un puzzle cu numere. Întâmplarea face ca adversarul lui Neagu să fi suferit în copilărie de dislexie așa că obișnuia să învețe pasaje întregi din cărți pentru a nu se face de râs atunci când era pus să citească în clasă.

În acest fel, el și-a format în timp o capacitate de memorare senzațională. Chiar și așa, românul a reușit să câștige prima rundă, însă în cele din urmă americanul s-a impus și l-a trimis pe Emanuel acasă.

Emanuel Neagu a ieșit din concurs din cauza unui puzzle cu cifre [Sursa foto: Sursă: MTV]

”Am început să râd când am aflat ce probă urmează. Prima dată m-am gândit: ok, asta e. O să încerc. Dar știam că voi pleca acasă din cauza forței lui Devin. Dar când a început proba, m-am uimit pe mine. Devin era cel mai bun la puzzle-uri, la fel ca CT, dar am terminat atât de repede. Al doile puzzle, cel cu cifre, m-a dat peste cap, însă. La TV a părut că ceilalți concurenți îmi șopteau, dar eu nu puteam să-i aud. M-am tot chinuit, așa că l-am așteptat pe Devin să termine și am tras cu ochiul la puzzle-ul lui, l-am făcut pe al meu și am fugit mai departe”, a dezvăluit Emanuel Neagu pentru Entertainement Weekly.

