Cine este Maria Constantin? Biografie: vârstă, carieră, iubit. Cântăreața a fost căsătorită cu Marcel Toader

In articol:

Maria Constantin este una dintre interpretele populare pe care le-ai vrea neapărat la nunta ta. Este frumoasă, talentată și celebră, iar în curând va apărea într-o emisiune pe micile ecrane.

Biografie Maria Constantin

Iată cine este cântăreața și ce povești de viață are de spus.

Maria Constantin s-a născut pe 12 martie 1987, la Bălcești. A crescut într-o familie iubitoare, dar și de muzicieni, tatăl și unchiul său practicând această pasiune. Astfel, iubirea și cariera în muzică au fost induse încă de mică, din familie.

La vârsta adolescenței, Maria era fericita absolventă a Liceului de Muzică și Arte Plastice „Contantin Brăiloiu” din Târgu Jiu. Studiile în muzică au continuat și în cadrul învățământului superior, unde a obținut licența la Facultatea de Muzică „Spiru Haret”, în cadrul secției de Pedagogie Muzicală.

Cine este frumoasa Maria Constantin [Sursa foto: https://www.instagram.com/mariaconstantin.ro/]

În prezent, a devenit o artistă în toată regula, fiind apreciată de o mulțime de români și având parte de un succes răsunător în muzică. Cu toate astea, nu va uita niciodată momentele în care cânta cu tatăl și unchiul ei în ansamblul Doina Gorjului.

Interpreta a venit la București pentru a-și face o carieră în toată regula în muzică. Un detaliu pe care multă lume probabil nu îl știe este că Maria Constantin a participat în 2014 la Vocea României și a făcut parte din echipa lui Marius Moga.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Citește și: Fuego, poveștile nespuse ale iernilor de altădată! Paul Surugiu, dezvăluiri din copilărie: "Oamenii dădeau zăpada la lopată. Turda era îmbrăcată ca într-un basm"| EXCLUSIV

Cine este iubitul Mariei Constantin

Frumusețea Mariei Constantin este una răpitoare, iar toți bărbații din showbiz încearcă să-i intre în grații. O veste proastă pentru ei este că artista se iubește de aproape doi ani cu Robert. Cei doi se aseamănă la aspectul fizic și au construit o relație bazată pe încredere și iubire.

Deși a fost căsătorită de două ori înainte, Maria a mărturisit că este tânără și visează la o viață de familie, plină de iubire, alături de jumătatea ei.

Maria Constatin se căsătorește în câteva luni cu iubitul său, Robert [Sursa foto: https://www.instagram.com/mariaconstantin.ro/]

„Nu aș spune nu la o a treia căsnicie, sunt tânără, sunt într-o relație, de ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți. Doamne ajută, să fie cu noroc”, a povestit artista.

Citește și: Cât de mare a crescut fiul din prima căsătorie al Mariei Constantin. Imaginea rară cu micuțul alături de mama sa: „Am binecuvântarea și susținerea fiului meu”

Interpreta de muzică populară a avut două căsnicii

Pe vremea când participa în ansamblul Doina Gorjului, l-a întâlnit pe primul său soț. Maria Constantin s-a căsătorit cu Ciprian Vasile Tapota și din povestea lor de dragoste s-a născut Codrin Tapota, băiețelul Mariei. Căsnicia celor doi nu a durat prea mult timp, din motive personale.

A doua căsnicie a fost cu Marcel Toader, însă căsătoria dintre cei doi nu a durat mai mult de trei ani. În perioada relației lor, cei doi au fost implicați în mai multe scandaluri. Un an mai târziu de la divorț, Marcel Toader suferă un atac de cord și se stinge din viață.

„Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ai fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am considerat că, decât să fiu în plus, mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a declarat Maria Constantin despre căsătoria cu marele afacerist.

surse: libertatea.ro, viva.ro