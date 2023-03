In articol:

Biografie Matilda Pascal Cojocărița

Matilda Pascal Cojocărița se numără printre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară. Celebra interpretă s-a născut pe 4 octombrie 1958, în Negrești, județul Vaslui, într-o familie de oameni simpli.

Matilda Pascal Cojocărița a urmat studiile Liceului Emil Racoviță din Iași, iar după terminarea liceului s-a mutat la București. Aici, Matilda Pascal Cojocărița a urmat cursurile Facultății de Muzică, din cadrul Universității Spiru Haret.

În 1979, Matilda Pascal Cojocărița a câștigat locul 1 la cel mai cunoscut concurs de frumusețe feminimă din România, de la acea vreme, echivalentul titlului de Miss România de acum.

Cine este Matilda Pascal Cojocărița. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cine este soțul Matildei Pascal Cojocărița

Matilda Pascal Cojocărița s-a căsătorit pentru prima dată în 1980, cu Ioan Cojocărița, cu care a făcut un fiu, pe Alin Pascal.

Când fiul său avea cinci ani, Matilda Pascal Cojocărița a divorțat de primul său soț și a început o relație cu violonistul Ștefan Cigu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 30 de ani.

,,Contează foarte mult și respectul, într-o relație. Apoi să ții cont de părerea celuilalt, iar noi ne consultăm împreună unul cu celălalt. (…) Noi de ani de zile apărem împreună, pe scenă, și peste tot… Dacă nu e unul din noi parcă lipsește ceva, de parcă nu am o mână… Și oamenii ne știu așa. Petrecem foarte mult timp împreună și nu ne plictisim unul de celălalt.”, a mărturisit Matilda Pascal Cojocărița, potrivit bzi.ro.

Ștefan Cigu, soțul Matildei Pascal Cojocărița, a mărturisit că pe lângă dragoste, în relația lor respectul este foarte important. Artistul spune că aceste este modul în care au rezistat împreună peste trei decenii.

„Suntem împreună de aproape 30 de ani. Am rezistat pentru că ne iubim, dar ne și respectăm. Cred că acesta e secretul. La bază e dragostea, dar să nu uităm să ne și respectăm. Eu sunt ardelean și cedez primul. Îmi place să o alint și să o răsfăț. Nu putem trăi unul fără celălalt. Dacă nu suntem împreună ne sunăm reciproc toată ziua, parcă ne lipsește ceva”, a spus Ștefan Cigu.

Câți copii are Matilda Pascal Cojocărița

Din primul mariaj, Matilda Pascal Cojocărița are un băiat, pe Alin, iar soțul ei are o fată și un băiat dintr-o căsnicie anterioară. Celebra interpretă a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, Alin, și despre cum a reușit să treacă peste greutățile care au venit la pachet cu viața de „mamă-artistă”.]

,,În 31 de ani nu mi-a reproșat niciodată nimic. Dar am avut o perioadă când, după ce s-a căsătorit, a început cu ,,știi că eu sunt un frustrat, că nu am trăit lângă mama, că nu ai avut grijă de mine.’’ M-au pus pe gânduri foarte tare cuvintele astea. În primul rând, copilul meu nu poate să gândească așa. Cred că a fost o influență și nu pot să-l condamn. Și-a asumat influența apoi.’’, a declarat Matilda Pascal Cojocărița, potrivit sursei de mai sus.

