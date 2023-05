Cine este Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Concurenta are șanse mari să ajungă în finală

In articol:

Cine este Nina Hariton

Nina Hariton are 31 de ani, este din Republica Moldova și locuiește la Paris de 8 ani. Deși a uimit cu preparatul său, lăsând imoresia că este un bucătar cu experiență, concurenta lucrează ca agent imobiliar.

Nina Hariton a urmat cursurile facultății de teatru din Galați, dar nu absolvit, deoarece a ales să plece în Franța, pentru a se muta cu soțul ei.

Deși a lucrat 5 ani în restaurante renumite din Franța, Nina Hariton a fost nevoită să renunțe la bucătărie, din cauza programului încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru fiul ei de 7 ani.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie.

Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții.”, a spus concurenta de la Chefi la Cuțite, sezonul 11.

Nina Hariton este cuțitul de aur al lui Sorin Bontea

Nina Hariton a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra că are gust în farfurie, datorită celor trei ingrediente speciale: sare, piper și dragoste.

Preparatul ei a fost un piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats.

Cei trei Chefi au gustat din farfuria Ninei și au fost surprinși de gustul desăvârșit și de felul în care arată. Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu i-au oferit cuțitul de aur. Emoționată și fericită, concurenta a făcut o propunere care i-a uimit pe toți: a promis că dacă Sorin Bontea îi oferă cuțitul de aur care îi asigură locul în echipa lui, vor ajunge împreună în finală și le vor face în ciudă tuturor.

„Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton.

„Al tău este! Doamne, ce talent am! Felicitări! Vinzi foarte mult! Deci ai și vrăjeală! Și eu am aceeași vrăjeală!”, a zis Sorin Bontea, convins că este un semn divin.

