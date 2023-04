Dezvăluirea pe care a făcut-o Cătălin Scărlătescu despre relația pe care o are cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Sunt colegi pe platourile de filmare, dar nimeni nu se aștepta la asta: „Stres. Certuri. Trei firi vulcanice”

In articol:

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt 3 dintre cei mai apreciați bucătari de la noi din țară, iar în urmă cu mai bine de 10 ani, cei doi au început să formeze o echipă pe micile ecrane, în cadrul emisiunilor culinare pe care le-au jurizat de-a lungul anilor.

Ei bine, însă, nu de mult, iubitul Doinei Teodoru a vorbit despre relație pe care o are cu cei doi colegi de la masa juriului, explicând că formează o echipă puternică pe platourile de filmare, însă în afara acestora, cei 3 încă nu au reușit să aibă o ieșire.

„De atunci ne leagă o prietenie interesantă. Ceea ce pot să vă spun este că nu am reușit încă toți trei să iesim la o bere. Încă! Deci prietenia asta se bazează pe altceva, nu pe bere. Se bazează pe foarte multă muncă, pe stres, pe certuri, pe umor. Între noi există tot timpul o competiție incredibil de nelămurită. Nu ne-am lămurit niciodată care are dreptate, de fiecare dată. Suntem trei bucătari diferiți, trei firi vulcanice dar foarte pozitive. Foarte profesioniști. Colegii mei sunt foarte spectaculoși, sunt o adevărată lecție de viață, în toți acești zece ani am avut doar de învățat de la ei”,

Cum a fost prima întâlnire dintre cei 3 bucătari

a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, în urmă cu ceva timp.

În cadrul aceluiași interviu, Cătălin Scărlătescu a dezvăluit și cum a fost prima întâlnire dintre cei 3 chefi, dar și care a fost primul lucru pe care bucătarul l-a spus celor doi colegi de pe platourile de filmare, atunci când au făcut cunoștință.

„Atunci când am dat mâna cu ei le-am spus: Scărlătescu Cătălin, cel mai bun bucătar român în viață. Și de atunci așa a rămas Așa că așa a fost de la început. Cu Florin lucrasem o dată, o singură dată, și nu îmi aduceam aminte de el. Și de Bontea, numai de bine! Era cumva omologul meu dintr-un alt hotel, noi veneam amândoi din două hoteluri foarte mari, unul a rămas, unul a dispărut puțin. Și amândoi făceam cam aceeași muncă, eram amândoi foarte bine înfipți în jobul ăsta de bucătar de hotel. Dumitrescu venea din altă lume, o lume mai boemă, o lume mai boemă, într-o lume în care creativitatea putea să intervină în orice moment. La noi, mai greu. Cam așa a fost întâlnirea noastră. Reacția lor a fost una puțin zâmbăreață, doar că la prima emisiune live un coleg de trust l-a întrebat pe Dumitrescu: Și cum te descurci tu dacă vine un concurent din ăsta mai agresiv, mai dur? La care Dumitrescu ce spune: Păi nu îl am eu pe Scărlătescu lângă mine, cel mai bun bucătar în viață? Deci, gata! Cam așa a fost întâlnirea noastră. Foarte ciudat, sunt mulți ani de atunci.”, mai spunea Cătălin Scărlătescu.