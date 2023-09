Cine este Oana Zăvoranu? Biografie: vârstă, carieră, familie. Actrița a divorțat de curând

In articol:

Cine este Oana Zăvoranu? Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi detalii despre viața actriței și cântăreței, dar și despre divorțul prin care a trecut.

Cine este Oana Zăvoranu?

Oana Zăvoranu, pe numele ei real Ioana Zăvoranu este o actriță, cântăreață și moderatoare de televiziune, născută pe data de 16 iunie 1973.

Oana Zăvoranu a urmat Colegiul Național I. L. Caragiale și a absolvit dreptul la Universitatea Titu Maiorescu din București, însă la sugestia unor prieteni s-a prezentat la un casting ce avea drept scop găsirea unei prezentatoare TV, astfel că și-a început cariera în televiziune în anul 2000.

Doi ani mai târziu, Oana a primit și primul său rol într-un serial de televiziune, iar în 2004 a apărut în filmul italian Modigliani, unde a interpretat rolul Eugeniei Modigliani. A început să apară la TV, atât în seriale, cât și invitată la emisiuni, unde comenta adesea relația pe care o are cu mama sa, cele două nefiind într-o relație bună.

Oana Zăvoranu este fiica Marianei și a lui Ioan Bănicioiu, de care a divorțat mai târziu, iar Oana a fost înfiată de Nicolae Zăvoranu, cel cu care mama ei și-a refăcut viața.

Oana Zăvoranu este cunoscută și pentru mariajul pe care l-a avut cu cântărețul Pepe, de care a divorțat, iar bruneta și-a refăcut viața cu Alex Ashraf, dar de care a divorțat recent. Oana Zăvoranu nu are copii.

Studii și carieră Oana Zăvoranu

A primit primul său rol într-un serial, doi ani mai târziu, iar în 2004 a apărut și într-un film italian.

În 2007, Oana Zăvoranu s-a întors pe micile ecrane în calitate de moderator, iar tot în 2007, artista și-a lansat albumul de debut, intitulat Mai bună ca niciodată, alături de discurile single „Pusă pe Fapte” și „Cariño”. În paralel, Oana Zăvoranu continua și cu televiziunea, în calitate de moderator, iar în cariera sa a fost imaginea mai multor posturi TV.

În 2009, Oana Zăvoranu modera emisiunea Pact cu diavolița, difuzată de postul Kanal D.

În 2019, Oana Zăvoranu a revenit în seriale, unde a jucat într-un serial cunoscut și iubit, fiind personajul principal negativ.

De ce au divorțat Oana Zăvoranu și Alex Ashraf după 7 ani de căsătorie?

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf divorțează după 7 ani de căsătorie, iar confirmarea a venit chiar din partea Oanei, iar separarea va avea loc la judecătorie. Cei doi păreau să aibă o relație sudată și frumoasă în lumea mondenă, însă realitatea era altă.

Zvonuri au apărut încă din 2021, atunci când s-ar fi aflat că relația celor doi nu mai este ca la început, iar acest lucru s-a confirmat acum. Cei doi au început o relație atunci când Oana Zăvoranu nu mai credea în dragoste și nu mai avea încredere în bărbați, iar Alex s-a dovedit a fi cel de care avea nevoie pentru o lungă perioadă.

Din declarațiile Oanei Zăvoranu, Alex Ashraf ar fi ținut sub papuc de către o altă femeie, care ar lucra la un bordel, în Geneva, iar tot din spusele ei, Alex ar fi fost cel care a călcat strâmb. Oana Zăvoranu a acceptat situația o perioadă, însă cel care a înaintat actele de divorț a fost chiar Alex.

”Nu are voie (să aibă Instagram – n.r.). E ca la pușcărie unde e. Casa în care stă, mobila, mașina, tot… Sunt luate din banii soției (ai ei – n.r.). E la bordel fizic, în Geneva, Elveția. El stă cumințel să o aștepte. Sunt de un an și jumătate împreună, dar am tăcut eu”, a spus Oana Zăvoranu.

