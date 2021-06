Cine este Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021! Tânăra a fost eliminată de Andi Constantin după prima întâlnire

In articol:

Cine este Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021! Andi Constantin i-a oferit trandafirul, iar tânăra dornică de afirmare a intrat în casa fetelor.

Ornella Hentz este cea mai nouă concurentă de la Burlacul 2021. Tânăra venită din Bucureşti şi-a făcut apariţia în episodul 11 al emisiunii, difuzat pe 20 mai 2021, spre surprinderea lui Andi Constantin, care era la o petrecere pe yaht cu toate concurentele din emisiune.

Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021 este din București și este artist plastic. Tânăra a venit la Burlacul 2021 ca să-l "pescuiască" pe Andi Constantin.

În cadrul emisiunii Burlacul, Ornella Hentz le-a spus tuturor că este bisexuală.

”Acum mă ocup de bijuterii, sunt bijutier. Am venit să-l pescuim pe Andi. Am străbătut multe mări ca să ajungem la inima lui. Eu ca persoană sunt foarte pasională. Iubirea pentru mine este o artă, îmi place să iubesc, îmi place să fiu iubită.

E ceva important pentru mine să am o muză, un bărbat pentru care să fiu frumoasă, să fiu puternică, să-i dau din energia mea. Pentru care să lupt să fiu o variantă mai bună a mea. M-am înscris la această emisiune pentru că sunt o fire spontană și îmi place să fac lucruri nebunești pentru iubire. Cu mine un bărbat nu se va plictisi niciodată. Sunt o femeie care are ce să ofere. Sunt și frumoasă. Eu mă consider o femeie frumoasă, mă iubesc pe mine ca persoană. Dacă există și 1% șanse de a fi fericită și de a îmi găsi iubirea, compatibilitatea, atunci voi face un lucru nebunesc.”, a povestit Ornella.

Ornella Hentz [Sursa foto: Facebook]

Reacţia celorlalte concurente de la Burlacul 2021, atunci când Ornella Hentz a apărut

Celorlalte concurente de la Burlacul 2021 nu le-a picat bine sosirea Ornellei Hentz în competiţie, deşi toate sunt conştiente că încă este deschis casting-ul.

Dezinvoltă din fire, Ornella Hentz l-a acaparat pe Andi Constantin: ”Nu pot să vorbesc. Ar fi nepoliticos să vorbesc în timp ce tu dansezi. Eu te admir acum...”, i-a spus Burlacul noii concurente.

În timp ce celelalte concurente se gândeau unde să o cazeze pe cea mai nouă dintre ele.

Ornella Hentz de la "Rămân cu tine"[Sursa foto: Captură TV]

Ornella Hentz, concurentă la "Rămâi lângă mine"

Ornella Hentz nu este la prima apariţie într-un show matrimonial. Aceasta a mai participat la un show de dating, Rămâi lângă mine, prezentat de Liviu Vârciu. Însă, se pare că Ornella nu a avut succes, dat fiind că acum este singură şi a venit la Burlacul 2021, fiind dispusă să "îl pescuiască" pe Andi Constantin.

Însă, Ornella Hentz a fost eliminată de Burlac, după doar o ediţie. Andi Constantin şi-a motivat alegerea spunând că deşi este o femeie extrovertită și inteligentă, cei doi nu sunt compatibili din punctul lui de vedere.

Aceasta nu a vrut nici măcar să-și ia la revedere de la Burlacul Andi și i-a spus că drumurile lor se opresc în acest moment.