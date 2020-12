Cine este prima vedetă din România care se va vaccina împotriva coronavirusului: ”O să fac vaccinul”

Primele doze de vaccin împotriva COVID-19 au ajuns astăzi la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. Campanica de vaccinare va începe de mâine, atât personalul medical, cât și bătrânii urmează să fie primele persoane vaccinate cu vaccinul anti-COVID.

Una dintre vedetele din România care a declarat de la începutul pandemiei că se va vaccina împotriva coronavirusului este Mihai Trăistariu. Totodată, celebru artist este de părere că vaccinarea în masă va pune stop pandemiei, iar viața dinaintea coronavirusului va putea reveni la normal.

Mihai Trăistariu[Sursa foto: Instagram]

„Sunt unul dintre primii artiști care au declarat că o să fac vaccinul. Nu am niciun dubiu că o să îl fac și nu am nicio teamă. Eu am făcut și vaccinul când a fost gripa aviară, doar că din ce am văzut la televizor, prima tranșă va fi disponibilă doar pentru cei din linia întâi. Cu siguranță trebuie să stau la coadă, să îmi vină rândul. Poate la primăvară. Eu nu cred în teoriile conspirațiilor, că sunt cip-uri în el, că ne omoară sau ceva.Vaccinurile au rostul lor și rolul lor, medicii le recomandă. eu cred că este singura soluție să avem parte de libertate.”, a spus Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a fost nevoit să își vândă o casă

De asemenea, Mihai Trăistariu a spus în repetate rânduri că pandemia de Covid-19 l-a afectat enorm din punct de vedere financiar, dar și psihic. Pentru că concertele și evenimentele private s-au anulat, artistul a fost nevoit să își vândă chiar o casă pentru a putea supraviețui.

„A trebuit să îmi vând o casă ca să supraviețuiesc, nu am venituri. Eu sunt un om harnic și muncesc, eu am business-uri, am și concerte, iar acum a fost blocat pe toate planurile. O să dau telefon să mă cheme înaintea tuturor că eu vreau să fac vaccinul fără niciun dubiu.”, a mai adăugat cântărețul.

Sursă: Spynews.ro