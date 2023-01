Cine este prima vedetă din România infectată cu Kraken, noua variantă Covid. A ajuns de urgență la spital: „Am leșinat deodată”

In articol:

Din luna decembrie, așa cum spune cercetătorul Octavian Jurma, noua variantă Covid, numită „Kraken”, a ajuns și în țara noastră. Acum, virusul le afectează și pe vedetele din România.

Prima celebritate româncă care a fost testată pozitiv la varianta Kraken este Maria Andria, cântăreață și compozitoare, care a mărturisit că virusul a dat-o total peste cap.

Noua variantă a coronavirusului a ajuns și în rândul vedetelor din showbiz-ul autohton. [Sursa foto: Captură foto]

Artista a început să se simtă rău din senin: „Vomitam cu sânge”

Primele două cazuri de infectare cu tulpina Kraken au fost confirmate de medicii de la Institul Matei Balș.

„Este vorba despre o nouă mutație COVID. Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetică și am văzut cu ochii noștri că în acești trei ani au tot apărut tulpini care au cucerit toată plaja patologiei și după au dispărut. Deci, faptul că apare încă o nouă tulpină, nu ne miră. Din datele pe care le avem în literatura internațională această nouă tulpină nu se deosebește decât din punct de vedere genetic. În ceea ce privește manifestările clinice, practic ea este similară cu toate celelalte tulpini Omicron. Sunt forme ușoare”, a transmis Cătălin Apostolescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, potrivit unui post de televiziune.

Iată că virusul a ajuns și la una dintre cântărețele din țara noastră. Maria Andria a început să se simtă brusc rău, iar de aici starea ei a devenit din ce în ce mai proastă.

Solista spune că a luat virusul din Cipru, așa că a evitat inițial să meargă la o unitate medicală, din mai multe motive.

„Eu eram bine și am leșinat deodată. M-a ajutat bărbatul meu, care m-a pus pe un pat și trebuia să ieșim afară și i-am spus că eu nu mă simțeam bine. Vomitam foarte multe ore. El voia să mă ducă la spital în noaptea aia și i-am spus că nu mă duc atunci. Vomitam cu sânge… Știam că spitalele nu sunt OK, nici alea private, pentru care plătești și nici de stat și am zis să îmi treacă”, a spus Maria Andria, notează antenastars.ro.

Ulterior, starea artistei s-a degradat și mai tare, așa că a fost dusă la spital de câțiva prieteni, după ce a început să vomite cu sânge. Când a ajuns la unitatea medicală, vedeta spune că a fost tratată foarte prost, și că personalul nu i-a oferit nici măcar apă, atunci când blondina a cerut acest lucru.

„M-am speriat și am crezut că am mâncat ceva. Aveam arsuri, mă ardea stomacul. După noaptea aia, făcusem febră și iubitul meu s-a dus la muncă și au venit prietenii și m-au dus la spital. Acolo mi-au spus că sunt pozitivă la Covid. Era Covid nou, boala asta nouă. Am stat la spital cu prietenii noștri și am cerut apă și nici apă nu mi-au dat că mi-au spus că o să vomit mai mult. Am stat foarte multe ore, nu ne-a luat nimeni, că nu existau paturi. Sunt foarte mulți bolnavi acum, sunt spitalele pline”, a mai spus solista, pentru sursa citată.