Cine este Rareș Ionel Trufea, al doilea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11. Tânărul a impresionat jurații cu vocea sa

Cine este Rareș Ionel Trufea, al doilea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu.

Rareș Ionel Trufea, un tânăr din Vaslui, care studiază la un liceu de arte, a venit la Românii au Talent cu gândul de a lua trei de ”DA” pentru a trece în etapa următoare. Însă se pare că soarta a avut alt plan pentru el. Talentatul muzician a primit un buton de aur, care l-a propulsat direct în semifinala Românii au Talent.

”La Românii au Talent am venit pentru experiență. Îmi doresc să trăiesc această experiență. Mă numesc Trufea Rareș Ionel, am 16 ani și sunt în clasa a 11 a și sunt din Vaslui, însă fac liceul de arte în Piatra Neamț, iar ca instrument de performanță fac pian. Totul a început de la cinci ani jumate, atunci tatăl meu a dat cu lingura într-un pahar, air eu am recunoscut nota emisă de pahar, iar el a văzut atunci în mine un viitor muzician.

Tatăl meu acum este pensionar, dar a fost solist vocal toată viața lui, iar mama este plecată în Italia, are grijă de o bătrânică. Este greu fără mama mea și ei îi este greu fără mine, dar știu foarte bine că a plecat ca să mă întrețină la școală și ca să îmi ofere un viitor.”, a spus Rareș Trufea.

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz

Smiley și Pavel Bartoș i-au luat înainte Andrei și au apăsat Golden Buzz, după interpretarea lui Rareș Trufea.

”Bravo nene al nostru ești”, i-a spus Smiley lui Rareș, după ce a apăsat butonul de aur.

Andra a fost profund impresionată de talentul liceanului, însă nu a mai apucat să apese Golden Buzz, fiindcă cei doi prezentatori i-au luat-o înainte.

”Rareș a cântat superb! Mai aveam puțin și eu voiam să apăs acest buton. M-a impresionat interpretarea lui matură. Este exact cum îmi doresc eu să aud cântăreții din ziua de astăzi”, a spus Andra.

”Ai primit butonul auriu de la Smiey și Pavel, care au și ei un buton auriu acolo, ești direct în semifinală. Rareș ești mare!”, a spus Andi Moisescu.

Rareș a intrat direct în semifinala Românii au Talent

Juriul s-a întrecut în complimente la adresa lui Rareș Trufea, al doilea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11.

”Rareș este minunat, vocea ta sună impecabil și faptul că știi să cânți atât de frumos la pian... Ai o tehnică vocală impecabilă, ești perfect! Jos pălăria, nici nu o mai pun la loc, o las așa jos”, a spus Andi Moisescu

”Mi-e greu să mai spun ceva după ce am auzit acest cântec atât de bine interpretat de tine. Mie nu îmi vine să cred că tu la 16 ani, poți să cânți atât de bine un cântec ca acesta. Ai atins punctul meu sensibil și coarda sensibilă și mi-a plăcut tare mult”, a spus Andra.

”A fost superb, impecabil, orice cuvânt e de prisos”, a spus Alexandra Dinu.