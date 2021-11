In articol:

În prezent, Jean de la Craiova este un cântăreț cunoscut în România și are o soție, care i-a fost alături la bine și rău și care i-a oferit o fată cuminte, cu care are o relație apropiată. Însă, în urmă cu mai bine de 31 de ani, artistul s-a iubit cu Roxana, femeia care i-a dăruit primul copil, un băiat pe nume Alexandru.

Cine este Roxana, femeia care i-a dăruit primul copil lui Jean de la Craiova

Dacă acum Jean de la Craiova este un cunoscut cântăreț de manele și este căsătorit cu Paula Dumitrache de 27 de ani, cu care are o fată, Sabrina, în urmă cu mai bine 31 de ani, artistul s-a iubit cu o Roxana. Cei doi s-au cunoscut pe vremea în care acesta avea doar 19, și cânta la chitară prin parcuri, pentru a câștiga un ban.

Jean de la Craiova nu prea vorbește de viața lui privată, dar în urmă cu patru ani, fosta lui iubită a dat cărțiile pe față și a povestit cum s-a consumat relația dintre ei doi și din ce cauză s-au despărțit, moment în care au rupt orice legătură.

În cadrul unui interviu, Roxana a spus că cei doi s-au cunoscut într-un moment în care Jean de la Craiova era la început de drum. Aceasta a mărturisit că amândoi erau tineri, ea avea 17, respectiv 19, iar crizele de gelozie pe care aceasta le avea l-a făcut pe artist să se îndepărteze de ea și copilul lor, proaspăt venit pe lume.

„Aveam 17 ani când am rămas însărcinată, iar Jean 19. Ne-am despărţit din cauza unei prostii din tinereţe. Eram foarte geloasă, ne certam. El cânta şi atunci. L-am cunoscut în parcul Morarilor pe Jean. Era prin parc, cu chitara, ca toţi băieţii.

Eu am pus capăt relaţiei. Dacă aş avea minte de acum, nu m-aş mai despărţi de el. M-am mutat la el, stătea cu mama lui. Jean a primit bine vestea că sunt însărcinată. Nu a mai apucat să mă ia de soţie pentru că ne-am certat. Mama, vecinii îmi spuneau că lăutarii sunt mai libertini… Nu aveam minte atunci.”, a spus Roxana.

Roxana, femeia care i-a dăruit primul copil lui Jean de la Craiova

De asemenea, fosta iubită a lui Jean de la Craiova a mărturisit că această decizie s-a întors asupra copilului lor, care a fost nevoit să crească fără tată, artistul fiind mai mult absent decât prezent în viața acestuia.

„Am regrete că Alexandru ar fi meritat să crească alături de tatăl lui. Nu am mai vorbit cu Jean de 27 de ani”, a mărturisit fosta iubită a lui Jean de la Craiova.

La acel moment, Roxana se confrunta cu probleme de sănătate, iar la aflarea veștii, Jean de la Craiova i-a transmis sănătate femeii care i-a dăruit primul copil. Artistul a spus că îi pare rău pentru momentele prin care trece aceasta și a justificat de ce a ales ca băiețelul să rămână cu mama lui.

„A fost o relație, acum 28 de ani, dar ce am auzit la televizor și prezența ei mi-a dat așa, un fior, pentru că am auzit de problemele ei. Că este bolnavă și, sincer, îmi pare foarte, foarte rău și mi-aș dori să știu că se face bine și că este sănătoasă. Un copil are nevoie și de mamă, și de tată. E foarte greu, pentru un copil, să audă că este bolnavă. Mi-aș dori din toată inima să se facă bine.

Jean de la Craiova și fiul lui, Alexandru

Nu am păstrat legătura decât cu băiatul. Am vorbit, acum câțiva ani, la telefon (n.r. cu Roxana) cu o altă temă, dar tot legată de băiat și cam atât, în 28 de ani. (…) A rămas câțiva ani (n.r. la Roxana), pentru că Alex era foarte mic, avea câteva luni și trebuia să stea lângă mama lui. Eu am considerat că copilul lângă mamă este mai… Crește mai bine și na, mama e mamă!”, a spus Jean de la Craiova.

Alexandru Dumitrache, copilul cel mare a lui Jean de la Craiova, are 31 de ani, este căsătorit și a devenit tată. Relația dintre cei doi nu este una foarte strânsă și a preferat să-și croiască, prin forțele proprii, un drum în viață, muncind de ani buni pentru visul său.