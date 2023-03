In articol:

Cu siguranță mulți au auzit de celebrii mici de la Cocoșatu. Sandu Cocoșatu este cel mai cunoscut grataragiu și patron de cârciumă din București și nu numai.

Cine este Sandu Cocoșatu

De curând, Sandu Cocoșatu a participat la Chefi la cuțite 2023, unde a pregătit celebrii săi mici.

Multe persoane au auzit de „micii de la Cocoșatu”, însă nu au descoperit cine este, cu adevărat, cel care îi prepară. Sandu Cocoșatu, „regele” micilor din România, a participat la Chefi la cuțite, unde a impresionat pe toată lumea cu rețeta sa de mici, dar mai ales cu povestea sa emoționantă de viață.

„Nu știu cum să vă spun… Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De la 22 de ani și până la 73 sunt mai mult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta.

Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumuseți ale naturii (micii). Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet”, a povestit Sandu Cocoșatu, potrivit a1.ro.

Cine este Sandu Cocoșatu, cel mai priceput grataragiu din România. Cu siguranță ai auzit de „micii de la Cocoșatu” [Sursa foto: Antena 1]

De ce problemă de sănătate suferă Sandu Cocoșatu

Un moment extrem de greu pentru Sandu Cocoșatu a fost când, la doar 29 de ani, a aflat că suferă de o boală gravă. La nici 30 de ani, cunoscutul grataragiu a aflat că are spondilită anchilozantă, o boală care s-a agravat din ce în ce mai mult odată cu trecerea anilor.

„Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată. Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume ”, a mai spus Sandu Cocoșatu.

sursă: a1.ro