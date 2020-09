Cine este și cum arată soția lui Nea Mărin, de la Antena 1. FOTO

In articol:

Pe Nea Mărin îl cunoaște toată lumea, însă soția lui este destul de discretă și nu-și face apariția public. Ba mai mult, pozele din mediul online cu aceasta sunt destul de puține. Nea Marin și soția lui, Maria sunt căsătoriți de mai bine de 40 de ani.

Cine este soția celebrului Nea Mărin

Maria Barbu are 61 de ani și este căsătorită de mai bine de 40 de ani cu nea Mărin. Cei doi au împreună două fiice, Dana și Larisa. Totodată, fata cea mare i-a făcut și bunici, dăruindu-le doi nepoței. Larisa nu se grăbește sî facă acest pas, ea l-a urmat pe tatăl său și s-a specializat în dansuri populare.

“Nu a fost greu să am un soț ca el, ne-am căsătorit din mare iubire, chiar și atunci când au fost momente grele ne-am completat și am rezolvat totul împreună”, declara Maria Barbu, acum ceva timp.

"Este cea care mi-a suportat toate nebuniile și îi mulțumesc pentru asta. O iubesc mult, ne-am luat din dragoste”, mărturisea și Nea Mărin.

Nea Mărin și soția lui au coronavirus

Nea Marin si sotia sa au fost depistati cu COVID-19 si se afla internati la Spitalul Matei Bals, din Capitala. Starea celor doi este buna. "Am mers direct la Matei Bals, la camera de garda. Acolo m-au vazut si m-au internet, dar, cinstit sa fiu, m-am panicat putin pentru ca vezi toata lumea asta asa speriata. Dar in clipa in care am ajuns aici si i-am vazut pe toti oamenii acestia cosmonauti, m-am linistit", a declarat Nea Marin pentru Antena 1.

Reamintim că, Nea Marin și echipa de filmare a emisiunii lui se aflau la Tegherghiol când au aflat că unul dintre membrii echipei de producție care se cazări a fost depistat pozitiv cu COVID-19. La filmările emisiunii se mai aflau Speak și Ștefania, Alex Velea și Zani, un fost concurent la Chefi la Cuțite. Toți au fost testați pentru coronavirus și a rezultat că Nea Marin, dar și un operator sunt infectați cu coronavirus. Filmările au fost sistate și toți cei care au luat contact cu cei doi depistați pozitiv au fost trimiși în izolare la domiciliu.