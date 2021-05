Cine este soția lui Cristian Țânțăreanu. Drama neștiută care i-a legat: "Soția este dragostea vieții mele"

In articol:

Cristian Țânțăreanu a cunoscut-o pe soția sa, Manuela, în anul 1992. El era inginer în construcții, iar ea era stagiară.

Pe Cristian Țânțăreanu și soția sa i-a legat același destin trist: partenerii lor de viață muriseră și au rămas cu copii.

Soția omului de afaceri are doi băieți din căsătoria anterioară.

Deși sunt împreună de aproximativ 30 de ani, Cristian Țânțăreanu și Manuela nu sunt căsătoriți. Fără să spună motivele, omul de afaceri nu a vorbit vreodată despre asta. A fost întrebat de mai multe ori, însă mereu răspunsul a fost scurt: "Nu a fost momentul atunci!".

Deși au clădit avere împreună și au trecut atât prin bune, cât și prin rele, Țânțăreanu nici măcar nu a cerut-o de soție.

„Nu-mi mai amintesc daca am cerut-o. Daca nu am facut-o la vremea aia, nu mai are rost sa o facem acum, la batranete”, a mai spus afaceristul, potrivit cancan.ro.

Cine este Manuela, soția lui Cristian Țânțăreanu

Manuela este o femeie discretă. A apărut de foarte puține ori în public. Cei doi s-au cunoscut după Revoluție, la serviciu, însă Țânțăreanu nu a vorbit prea des despre femeia de lângă el.

"Este o poveste pe care n-aș vrea să o spun. Ei i-a murit bărbatul înainte de ’90, mie mi-a murit soția.

Ne știm de la serviciu. Lucram împreună. Și asta e!…", a spus omul de afaceri.

Deși Cristian Țânțăreanu este un afacerist excentric, care a apărut de cele mai multe ori înconjurat de femei tinere la petrecerile pe care le organiza, el spune că nu și-a înșelat niciodată soția. Într-un interviu mai vechi acordat pentru revistatango.ro, a spus chiar că ar fi în stare să parieze un bun din averea sa că nu a înșelat-o niciodată.

"Găsește-mi o relație extraconjugală. E suficient să vină individa, să se uite în ochii mei și să spună că „noi am avut ceva”. Deci tot ce fac eu fac pentru că știu ce vrea să audă presa.

Deci… în tinerețe… mai călcam strâmb foarte puțin. După Revoluție ceream voie. Când mergeam în Thailanda, în China la masaje din astea erotice. Dar nu mergeam numai eu. Mergeam mulți, ca să avem ce povesti după aceea, la restaurant. Ei, nu se simțeau foarte bine nevestele, e-adevărat.", a spus Cristian Țânțăreanu.

Soția și fiii vitregi ai lui Cristian Țânțăreanu, implicați în afaceri

Este cunoscut faptul că omul de afaceri Cristian Țânțăreanu nu are o relație foarte bună cu fiul său Dragoș. Dezamăgit de faptul că și-a lăsat soția și cei doi copii pentru amantă, cu care a mai făcut doi copii, dar și pentru faptul că i-a urat de ziua sa "să moară, să-i moștenească averea", Țânțăreanu l-a dezmoștenit. Însă are încredere deplină în soția sa și băieții ei din prima căsătorie. Omul de afaceri a construit pentru fiecare fiu câte o vilă, evaluată la 300.000 de euro.