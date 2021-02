Cine este Speak, co-prezentatorul Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. De ce a renunțat la cariera sportivă, după 12 ani de baschet

In articol:

Speak, pe numele real Ștefan Sprianu, este un tânăr din Bacău care a reușit să devină un cântăreț cunoscut, odată cu mutarea la București, în anul 2007.

Cine este Speak, co-prezentatorul Chefi la cuțite, sezonul 9

Alex Velea l-a inițiat în lumea muzicii, iar de atunci artistul a scos hit după hit. De altfel, unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „Lasă-mă-mi place', „A lu mamaia', „Gelozia', care s-au auzit la toate posturile de Radio din România.

În vârstă de 34 de ani, Speak este un artist desăvârșit și continuă să surprindă prin noile provocări pe care le acceptă. Trecerea la televiziune a făcut-o treptat, după ce a participat la mai multe concursuri televizate.

Carismatic și mereu cu zâmbetul la purtător, cântărețul a bifat câteva realizări importante în spațiul media. După ce a fost co-prezentator la „Vorbește lumea” de la Pro TV, Ștefan Sprianu o va asista pe Gina Pistol la Chefi la cuțite, sezonul 9, de la Antena 1.

Sorin Bontea și Speak

Speak de la Chefi la cuțite a renunțat la baschet

Înainte de a deveni producător muzical și solist, Speak spera să facă o adevărată carieră în baschet. El a mărturisit într-un interviu acordat publicației Viva.ro că sportul nu îi aducea prea mulți bani, iar acest lucru l-a determinat să-l abandoneze.

„ Eram foarte bun la baschet, campion la juniori, însă am renunțat, pentru că trebuia să vin cu bani de acasă. Nici acum nu se poate spune că baschetbaliștii au salarii foarte mari. Din muzică se câștigă mai bine”, declara Speak.

Despre începuturile lui în industria muzicală povestea chiar el, la Wowbiz, emisiune pe care o prezenta iubita lui de atunci, Adelina Pestrițu. „Eu sunt din Bacău, am venit în 2007 la București. Atunci am început să lucrez cu Alex Velea și cu el am rămas. Până să mă apuc de muzică, am jucat baschet vreo 12 ani. Visam să joc în NBA. Nu îmi pare rău, am cea mai frumoasă meserie. Partea urâtă e că nu prea poți să ai viață personală. Nu am timp să mă văd cu părinții, nu ai timp pentru relația personală”, povestea Speak, în 2014.

Speak, cântăreț

Speak de la Chefi la cuțite, într-o relație cu Ștefania

Ștefan Sprianu a avut o relație cu Adelina Pestrițu, însă care s-a încheiat nu tocmai amiabil. După doi ani și jumătate, cei doi au hotărât că e mai bine să o ia pe drumuri separate. La scurt timp după despărțirea de brunetă, Speak a cunoscut-o pe Ştefania, la filmările pentru videoclipul piesei Libelula. Dansatoarea i-a sucit mințile artistului, iar de atunci au rămas împreună. De altfel, cu ajutorul lui Speak, Ștefania a trecut de la meseria de dansatoare la cea de cântăreață.

Speak, alături de iubita lui, Ștefania

Schimbări mari în sezonul 9 Chefi la cuțite

Debutul emisiunii Chefi la cuțite aduce cu sine o schimbare importantă în grila de programe a postului Antena 1. Mai exact, emisiunea iUmor care era difuzată în fiecare duminică a fost mutată miercuri, de la ora 20: 30. Programul show-ului culinar arată diferit în sezonul 9, iar telespectatorii vor putea urmări emisiunea lor preferată trei zile pe săptămână, în fiecare duminică de la ora 20:00, iar luni și marți de la ora 20:30.

Frumoasa prezentatoare Gina Pistol va avea parte de un ajutor de nădejde în sezonul 9 Chefi la cuțite. Speak este cel care îi va fi alătur i Ginei Pistol în aventura culinară. Așadar, artistul va fi noul co-prezentator al emisiunii. „Rolul meu va fi acela de a sta alături de sustinători atunci când concurenții intră la jurizare și uneori de a-i întâmpina pe cei care urmează să meargă la bancurile de lucru.

Jurații Chefi la cuțite, alături de Speak

Am stat mult de vorbă cu Gina, mi-a povestit în detaliu cum se desfășoară lucrurile, mi-a zis că voi cunoaște foarte multe povești, că voi simți emoțiile concurenților și că toată experiența va fi ceva surprinzător. A avut dreptate, pentru că deja se întâmplă asta, iar mie îmi place foarte mult. Eu sunt tare curios din fire, așa că întrebările pe care le adresez oamenilor sunt cât se poate de naturale, atât de naturale încât îi surprind și pe ei”, declara artistul.

SURSE: Viva.ro