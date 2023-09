Cine este Ștefan Pavel? Biografie: vârstă, studii, carieră. Tânărul este pasionat de teatru și film

In articol:

Cine este și cu ce se ocupă în prezent Ștefan Pavel? Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre cariera sa de succes, în lumea actoriei.

Cine este Ștefan Pavel

Ștefan Pavel s-a născut pe data de 29 noiembrie 1990, în Buzău. Este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru și film de la noi din țară.

Tânărul a avut o pasiune pentru actorie, încă din copilărie. În anul 2009, a absolvit liceul „B.P. Hasdeu” secția „Matematică-Informatică, bilingv engleză”.

„Învățam bine în școala generală, am luat note mari și am avut medie bună care m-a ajutat să intru aici. A fost o clasă foarte bună. Eu aveam 9.47 media. Am avut colegi care au avut 10 de la început și până la sfârșit.”, a povestit de curând, în cadrul unui podcast.

După terminarea liceului, a decis să plece la București, pentru a urma o facultate în domeniu. Astfel, în anul 2014 a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din București.

În perioada facultății, Ștefan Pavel a locuit la cămin, împreună cu colegii săi și a avut parte de o experiență unică, dar a câștigat și mulți prieteni.

De-a lungul timpului, a avut mai multe roluri în piese de teatru, dar și în filme. În cadrul unui interviu, Ștefan Pavel a mărturisit că a simțit că cel mai bine i se potrivește meseria de actor și nu crede că ar fi bun într-un alt domeniu.

Cine este Ștefan Pavel? Biografie [Sursa foto: Instagram Ștefan Pavel]

Cu ce se ocupă Ștefan Pavel

A debutat în lumea filmelor în 2015, cu un rol în „What God wants, God gets, God help us all” (Ce vrea Dumnezeu, primește Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu pe toți). În 2016 a făcut parte din distribuția producției „Meciul”. A avut un rol și în filmul „Pororoca”, regia Tică Popescu.

De asemenea, Ștefan Pavel este cunoscut publicului și pentru rolul său în „Mangalița”, din 2019.

Actorul a pășit pe marile scene ale teatrului românesc, alături de alte nume sonore din această lume.

Printre piesele de teatru în care a jucat se numără:

„D`ale Carnavalului” de I.L. Caragiale, regia Puiu Șerban

„Trilogia Moldovei” de Barbu Ștefănescu Delavrancea

„Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila

„Despot Vodă” după Vasile Alexandri

„O noapte furtunoasă”, de I.L.Caragiale

„Waiting for Godot” de Samuel Beckett

„The bald Soprano” de Eugène Ionesco

„Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett

„Proştii sub clar de lună” de Teodor Mazilu

„The human trashcan” de Matei Vișniec

„The Human Trashcan” după Matei Vişniec

„Cabaretul Cuvintelor” de Matei Vişniec

„Omul Pubelă” de Matei Vişniec

„Vest-Est” de Danni Ionescu

„Buzunarul cu pâine” de Matei Vişniec.

Ștefan Pavel a primit un rol într-un serial de comedie

Ștefan Pavel, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai teatrului românesc, face parte din distribuția unui serial de comedie care va fi lansat anul acesta. Tânărul este foarte încântat de noul proiect și are încredere că va fi unul de succes.

„Serialul ăsta este, pentru mine, o poveste de prietenie, pe care o privesc din două perspective: prima, cea a lui Emil, personajul pe care îl joc şi care, mulţumită lui Gioni, Mario şi Flavius, trece peste o perioadă grea din viaţa lui; a doua, a mea, pentru că perspectiva ca acest serial să-mi aducă trei noi prieteni”, a declarat Ștefan Pavel.

Surse: paginademedia.ro, imdb.com