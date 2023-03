In articol:

Iată cine este și cu ce se ocupă Teodor Constantin, cel care a devenit cunoscut după ce a ieșit câștigător din lupta cu Mircea Badea!

Cine este Teodor Constantin

În 2019, Mircea Bade a a intrat în ring cu motociclistul Teodor Constantin, cu care a mai avut un meci în anul 2014.

Mircea Badea a pierdut lupta cu Teodor Constantin, după ce acesta l-a făcut KO doar după câteva minute.

Teodor Constantin este campion mondial la Wu-Shu. Sportivul are o experiență de peste 20 de ani în domeniul luptelor, în Muay-Thai, Wu-Shu, K-1, Kickboxing și MMA, unde a fost campion Balcanic Sanda Wu Shu ăn 2015, dar și de patru ori campion național Muay Thai.

Citește și: Mircea Badea face dezvăluiri pe care mulți nu le știau. Cine i-a salvat viața în urma cutremurului din '77: „S-a pus peste patul în care eram și au căzut cărămizile peste ea”

Citeste si: Glumă sinistră de 8 martie. Din gelozie, un bărbat și-a sunat prietenul de pahar și l-a anunțat că și-au ucis soția. Amicul a sunat speriat la 112 anunțând crima:”Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

De asemenea, Teodor Constantin a participat la mai multe campionate europene și mondiale, inclusiv în Thailanda. În 2017, a obținut medialia de bronz în Bangkok, la Campionatul Mondial de Muay Thai. Teodor Constantin a studiat la Facultatea de Educație fizică și sport, iar după studiile de licență, a făcut și un master în același domeniu.

Cine este Teodor Constantin. Luptătorul a devenit cunoscut după ce l-a făcut KO pe Mircea Badea [Sursa foto: Facebook]

Ce a declarat Mircea Badea după lupta cu Teodor Constantin

După lupta cu Teodor Constantin, Mircea Badea a afirmat faptul că cel care l-a învins nu se poate considera motociclist, așa cum își spunea.

Citește și: Teo Trandafir, afectată de creșterea prețurilor. La ce obicei a renunțat prezentatoarea pentru a face economii: ,,Scumpirile nu iartă pe nimeni"

„Să spui despre ăsta că e "motociclist", când vezi cu ce se ocupă și carte de vizită are, e ca și cum ai spune că un fotbalist la Steaua este automobilist pentru că șofează un BMW. Un lucru e sigur: nu sunt fricos. N-am fost și nu voi fi niciodată. Altfel, totul ok. Ne vedem mâine la emisiune de la 21.00 la 24.00. P.S. Să spui cum "am fost leșinat minute bune" este fake news: nu te lasă doctorul să te ridici până nu-ți fac teste. N-am făcut deloc caz de meciul ăsta înainte, n-o să fac nici după”, a scris Mircea Badea pe rețelele de socializare.