Cine este Teodora Vasilichi, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Află povestea concurentei din sezonul 13

Cine este Teodora Vasilichi, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta deține un talent special cu care i-a impresionat pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 13.

Teodora Vasilichi, semifinalista de la Românii au Talent 2023, a venit în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13, ca să cânte.

Însă pe lângă talentul muzical, Teodora Vasilichi mai deține și alte talente. Concurentei îi place să studieze și crede că va ajunge departe urmând acest drum.

„Mă numesc Teodora Vasilichi, am 27 de ani și vin din marele Paris, aici la dvs pentru a vă cânta și încânta. Eu absolv o practică de câteva luni la o companie franco-germană din Paris, în calitate de auditor. Asta după ce acum câteva luni am absolvit Universitatea din Mannheim în domeniul afacerilor administrative. Este practic a doua mea licență. Pe prima am absolvit-o într-un domeniu filologic, unde am studiat engleza și germana.

Părinții mei am simțit dintotdeauna că ne-au iubit și și-au dorit din suflet să ajungem mai departe decât ei. Vedeam suferința aceea a lor că nu ne pot oferi mai mult. Am crescut și m-am dezvoltat într-un context material destul de precar. Tatăl meu era un om care îmi amintea mereu că în viața asta, orice aș face, să rămân în direcția școlii, a învățăturii, să apuc calea asta pentru că învățătura este singura modalitate prin care pot depăși această condiție inferioară cu demnitate.

Muzica vine ca un panaceu, ca o alinare și de aceea eu am insistat să investesc în acest talent foarte mult pentru că am simțit că îmi dă o identitate. Îmi doresc să creez emoție prin vocea mea”, a spus concurenta, înainte de actul său artistic de la Românii au Talent.

Teodora Vasilichi, semifinalista de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Facebook]

Teodora Vasilichi, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Teodora Vasilichi a obținut doar voturi pozitive în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13, și astfel a ajuns semifinalistă.

„Bravo, Teodora! Trebuie să îți recunosc că mi-a fost teamă când am auzit primele acorduri. Eu nu sunt artist așa cum este Andra, dar mi se pare una din cele mai grele piese din istoria muzicii din toate timpurile. Și am zis că nu cred că poți să o cânți și îți jur că pe toată durata prestației am așteptat eșecul, dar nu a fost. Felicitări din toată inima mea! Bravo!”, a spus Mihai Bobonete.

„Bravo! Nu știu când ai avut timp să faci atât de multe lucruri în viața asta, dar faptul că nu ai renunțat la pasiunea ta mi se pare incredibil și te descurci foarte bine!”, a spus Andra.

„Eu am simțit de la prima notă până la final, dorința ta de om deștept, învățat. Dorința acestui om deștept de a controla tot. Lucru absolut firesc. Îți spun asta pentru că eu sunt un tip de actor cerebral și mi-a luat foarte mult timp să învăț modalitatea de a-mi da shut down la creier. Nu o să poți niciodată fără chestia asta să strălucești cu adevărat dacă nu ai nebunia de a risca, măcar din când în când. Vei putea fi un artist bun, dar niciodată cel mai bun”, a spus Dragoș Bucur.

