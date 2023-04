Cine este Katrinel Prisăcaru, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Tânăra deține un talent deosebit

In articol:

Cine este Katrinel Prisăcaru, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta deține un talent special cu care i-a impresionat pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Katrinel Prisăcaru, semifinalista de la Românii au Talent 2023

Katrinel Prisăcaru de la Românii au Talent 2023 are 23 de ani, iar marele său talent este vocea deosebită pe care o deține.

Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a venit în preselecții ca să cânte și să arate lumii întregi talentul său.

Katrinel Prisăcaru de la Românii au Talent, sezonul 13, are o poveste de viață deosebită, însă se poate considera norocoasă pentru toate darurile primite în această viață, printre care și vocea sa.

„Mă numesc Katrinel Florentina Prisăcaru, am 23 de ani, sunt din Iași și studiez la Facultatea de Arte George Enescu. Nu știu dacă talentul meu este moștenit pentru că am fost adoptată.

Sunt crescută de mama mea adoptivă de la un an. Niciodată nu a făcut diferență între mine și frații mei mai mari. O iubesc pentru că m-a crescut și m-a iubit cu toată inima. A făcut foarte multe sacrificii ca să ajung departe cu muzica. M-a înscris la liceul de muzică, a mers cu mine la concursuri. Nu se descurca prea bine cu banii, dar se mai împrumuta, găsea soluții.

Am plecat cu mama în Italia, ca să am grijă de un bătrân. A fost greu, dar ușor, ușor, m-am obișnuit. Am obținut bani pentru liceu, pentru facultate și asta m-a mulțumit. Cel mai mare vis al meu este să apar la televizor și mă bucur că o să fiu la Românii au Talent. Sunt dispusă să lupt până în pânzele albe pentru muzică”,

a povestit concurenta, înainte de a urca pe scenă.

Katrinel Prisăcaru de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Katrinel Prisăcaru, semifinalistă la Românii au Talent, sezonul 13

Cei patru j urați de la Românii au Talent 2023: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete i-au oferit doar voturi pozitive concurentei Katrinel Prisăcaru și astfel, tânăra s-a calificat în etapa următoare a concursului.

„A fost o capcană în care am căzut ca ultimul fraier. Ai venit cu emoții. Pentru ce să ai emoții tu...ai venit și ai cântat într-un mare fel. Acum o fi și mâna lui Dumnezeu, dar e și talentul tău la mijloc. Garantat!”, a spus Mihai Bobonete.

„Am auzit melodia asta de foarte multe ori, chiar pe scena asta de la Românii au Talent, unii au executat melodia foarte frumos, dar la tine e cu har de la Dumnezeu.”, a spus Andra.

„Foarte posibil să fie exact ce zice Andra. Tu ai trăit piesa, nu ai cântat-o. Și ai trăit și momentul din plin, ceea ce e foarte frumos. O să rămâi cu amintirea primei apariții, care e foarte importantă”, a spus Andi Moisescu.

Katrinel Prisăcaru de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

