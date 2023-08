Cine este Tudor GHEORGHE. Biografie: vârstă, studii, familie. Artistul își sărbătorește ziua de naștere!

In articol:

Biografie Tudor Gheorghe: Iată detalii interesante din viața artistului! Acesta își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

Cine este Tudor Gheorghe

Tudor Gheorghe, născut pe 1 august 1945 în Podari, Dolj, România, în vârstă de 78 de ani, este un renumit cântăreț, compozitor și actor român cu origini într-o familie de țărani.

Încă din perioada sa de formare, el a realizat numeroase albume muzicale, dar cariera sa a atins apogeul după Revoluția din 1989.

De-a lungul timpului, Tudor Gheorghe a susținut nu mai puțin de 22 de spectacole de muzică și poezie, îmbinând în mod armonios melodiile sale cu versuri profunde și sensibile.

Una dintre creațiile remarcabile ale artistului este "Marșul Unirii", lansat pe 17 noiembrie 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României. Această nouă creație muzicală este un omagiu adus Unirii de la 1918, eveniment de importanță majoră în istoria României, când s-au unit Basarabia, Bucovina și Transilvania cu Regatul României, formându-se astfel România Mare.

Tudor Gheorghe, studii și parcurs profesional

Tudor Gheorghe a început studiile la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Craiova, care în prezent poartă numele de Colegiul Național Carol I. După absolvirea liceului, și-a urmat pasiunea pentru teatru și s-a înscris la Institutul de Teatru din București, pe care l-a absolvit cu succes în anul 1966.

Imediat după încheierea facultății, Tudor Gheorghe și-a început cariera la Teatrul Național din Craiova, unde a avut debutul pe scena teatrală interpretând rolul paznicului tânăr în piesa „Cocoșul negru”, de Victor Eftimiu. Cu talentul său remarcabil, a captivat publicul și a obținut recunoaștere pentru abilitățile sale actoricești.

Pe parcursul timpului petrecut la Teatrul Național din Craiova, Tudor Gheorghe a interpretat mai multe roluri de comedie, aducând bucurie și râsete în inimile spectatorilor.

Însă, pasiunea sa pentru muzică și poezie a fost întotdeauna prezentă, iar în anul 1969, a susținut primul său recital intitulat „Menestrel la curțile dorului”. Acest eveniment a marcat debutul său în lumea muzicală, iar talentul său muzical s-a manifestat sub forma unor cântece și balade deosebit de apreciate.

Dorind să-și dezvolte cunoștințele în domeniul folclorului românesc, Tudor Gheorghe a urmat cursurile Institutului de Folclor din București.

A continuat să-și pună în valoare talentul și pasiunea prin susținerea unui al doilea recital, intitulat „Șapte balade”. Acesta a adus în prim-plan muzica tradițională și poezia românească, obținând recunoaștere și apreciere din partea publicului și a criticilor.

De-a lungul carierei sale muzicale și artistice, Tudor Gheorghe a rămas fidel valorilor și tradițiilor românești, transmițând în interpretările sale autenticitatea și profunzimea acestora. Prin muzica sa, el a reușit să creeze conexiuni emoționale puternice cu publicul său și a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Până în prezent, Tudor Gheorghe a continuat să încânte audiența cu cântece pline de sensibilitate și mesaje puternice, păstrându-și un loc special în inimile fanilor săi.

Tudor Gheorghe, familie

Tudor Gheorghe a trăit o frumoasă poveste de dragoste, timp de mai bine de 50 de ani, cu Georgeta Luchian Tudor, actriță la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. Aceasta s-a stins din viață în data de 26 ianuarie 2021, răpusă de virusul Sars Cov-2, la vârsta de 86 de ani.

„Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice.

Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am văzut-o pe peron cu două valize lângă ea. Zic:< Aoleo, asta e nevasta-mea!>”, și-a amintit Tudor Gheorghe într-un moment de sensibilitate, în cadrul unei emisiuni TV.

Din mariajul său cu Georgeta Luchian Tudor, Tudor Gheorghe are un fiu, dar și un nepot în vârstă de 8 ani.

„Fi-miu e un tip special, e introvertit, pisălog, are talentul amânării. Nepotul e o mare bucurie, un copil periculos, inteligent, frumos. N-am nici un regret!”, a mai spus Tudor Gheorghe.

