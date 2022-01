Cine este Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul își dorește o femeie gospodină

In articol:

Cine este Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fete și să întemeieze noi relații.

Cine este Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5

Valentin Lupastean are 29 de ani și s-a născut în Rădăuți, Suceava, însă a crescut la Timișoara. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, administrează o firmă de închiriat mașini, un magazin de piese auto și un service auto.

”Înainte să deschid această afacere am lucrat în Germania, aproximativ 4 ani, după care m-am hotărât să vin în țară și să deschid o afacere de vânzare de anvelope. Mă consider lider, nu șef.

Familia mea este de religie penticostală. Îmi doresc o familie în care să am minim 2 copii și maxim cât o vrea Dumnezeu”, a povestit Valentin, potrivit a1.ro.

Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5, se descrie ca fiind o persoană modestă, activă, înțelegătoare și răbdătoare.

”Fata de lângă mine trebuie să fie o persoană inteligentă, harnică și iubitoare. Nu îmi plac femeile botoxate, siliconate, tunate. Tunigurile le fac la mașini, nu la femei. Nu mă interesează în mod special culoarea părului sau a ochilor, toate sunt frumoase în felul lor”, a mai spus concurentul de la Mireasa.

Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Valentin Lupastean a avut o relație care a durat 4 ani

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, a avut o relație de 4 ani, care s-a încheiat în urmă cu 5 luni: ”Ne-am despărțit de mai multe ori, ne-am mai dat șanse și am hotarat ca e mai bine așa. Fiecare pe drumul lui. Ne-am cunoscut online, am ieșit la intalnire, ne-am văzut mult la cafele, pana ne-am plictisit, apoi eu am fost plecat în Germania, am tot ținut legătura. Plecam o lună maxim și apoi am devenit un cuplu.

Ne-am făcut cateva promisiuni încă de la început și am rugat-o doar să încerce să fie femeie și să fie gospodină. Ne-am luat un apartament în chirie. Nu concepeam să stăm cu părinții.

La început, a fost bine și frumos, apoi au apărut probleme. Ne tot căutam nod in papura. Ea era foarte geloasă, eu nu am avut prea mult timp să-i ofer pentru ca eram cu job-ul. Și așa am ajuns sa punem punct”, a povestit concurentul pentru a1.ro.

Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.

