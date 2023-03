In articol:

Cine este Valentin Sanfira. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Valentin Sanfira se numără printre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din România.

Biografie Valentin Sanfira

Valentin Sanfira, în vârstă de 32 de ani, este un artist celebru de muzică populară din România. Cântărețul a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice „C-tin Brăiloiu' din Târgu Jiu, secția de canto popular.

Celebrul artist și-a făcut debutul în muzică în 2008, când a participat la Festivalul Național al Cântecului Popular „Mamaia 2008”, unde a câștigat un premiu important. De-a lungul timpului, Valentin Sanfira s-a făcut remarcat și în televiziune, fiind prezentatorul unei emisiuni culinare.

Cine este Valentin Sanfira. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Prin ce greutăți a trecut artistul în copilărie. „Când eram mic, mergeam desculţ” [Sursa foto: Facebook]

Prin ce greutăți a trecut Valentin Sanfira în copilărie

Nu mulți știu faptul că Valentin Sanfira a pornit de jos și a avut o copilărie extrem de grea. Artistul povestea că mama sa îi dădea doar cinci lei pe săptămână și că pâinea era un „lux”, de care avea parte doar de sărbători.

„Sunt un om sensibil şi încerc să povestesc foarte rar acest lucru. Când eram mic, mergeam desculţ. A fost foarte greu, mai ales că doar tata muncea şi ne trimitea bani. Nu aveam voie să spunem că nu putem.

Mama îmi dădea 5 lei pentru toată săptămâna, dar din aceştia trebuia să mai rămână. Eu îmi luăm seara câte o pâine şi mâncam câteodată. Dar din păcate nu prea aveam pâine noi, doar de sărbători', a declarat Valentin Sanfira.

Cum s-au îndrăgostit Codruța și Valentin Sanfira

Valentin Sanfira trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu frumoasa Codruța Filip Sanfira. Cei doi s-au logodit de curând și se pare că s-au întâlnit chiar pe platourile de filmare ale emisiunii prezentate de Teo Trandafir. Valentin Sanfira a mărturisit că plăcut-o din prima pe logodnica sa.

”Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic. M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: «Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!». Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: «Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?» ” , a declarat Valentin Sanfira, soțul Codruței Filip, la Kanal D.

