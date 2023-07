Cine ia deciziile în familia Laurei Cosoi? Actrița a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit lucruri neștiute despre soțul ei: „Eu sunt mai calmă”

In articol:

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc, iar familia lor este una destul de numeroasă, căci cei doi au împreună trei fetițe, pe Rita, Vera și Lara. Celebra actriță și partenerul ei de viață s-au căsătorit în 2015, iar de atunci s-au afișat mereu foarte fericiți împreună, ca doi părinți ce se ocupă cu mare drag de creșterea celor trei minuni din viața lor.

Citește și: Laura Cosoi și-a deschis sufletul și a vorbit despre pierderea tatălui său. Ce mărturisiri a făcut actrița, la mai bine de trei ani după ce bărbatul a pierdut lupta cu viața: „Le moștenesc de la el”

Spre deosebire de Laura Cosoi, care este foarte cunoscută de către public și apare mereu în emisiuni televizate sau la evenimente, soțul ei, Cosmin Curticăpean a preferat să mențină distanța față de lumea showbiz-ului și nu și-a dorit să devină o persoană publică. Ei bine, după mulți ani de relație, celebra actriță a fost foarte sinceră și a vorbit despre tatăl copiilor ei, mărturisind că el este partea mai temperamentală a familiei, iar Laura este cea care lasă mai mult de la ea, chiar dacă din exterior pare că lucrurile stau invers. În plus, vedeta a declarat că, de multe ori, ea ia deciziile în ceea ce privește lucrurile de zi cu zi, iar soțul ei ia hotărârile mai importante, dar cei doi comunică foarte mult, pentru a ajunge la un numitor comun.

Citește și: "Seamănă cu Delia" Fotografia cu care Laura Cosoi și-a băgat fanii în ceață. Unii au crezut că nu văd bine și au confundat-o. Cum a apărut pe internet

Citeste si: „Este foarte îndrăgostită, a uitat de copii”. Deea Maxer, criticată după ce a plecat singură cu iubitul ei în vacanță, iar copiii au rămas cu Dinu Maxer- kanald.ro

Citeste si: Sofia Vergara, în costum de baie la 50 de ani. „Această femeie rămâne la 25 de ani?”| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Eu sunt mai calmă, el este mult mai temperamental.(...) Așa, zi de zi, cred că eu iau deciziile. Dar când sunt chestii majore el le ia.(...) Tot timpul(n.red. există o comunicare între ei). Trebuie neapărat să ajungem amândoi la un numitor comun ca să meargă”, a declarat Laura Cosoi pentru Cancan.ro .

Laura Cosoi alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean și cele trei fetițe ale lor [Sursa foto: Instagram]

Cum e viața cu trei copii pentru Laura Cosoi și soțul ei

Din exterior, pare că Laura Cosoi împreună cu soțul ei și cele trei fetițe formează un tablou perfect, iar lucrurile par foarte liniștite în familia lor. Ei bine, actrița a dezvăluit că nu întotdeauna situația este roz în căminul lor, în special atunci când merg în vacanță. Viața cu trei copii nu este deloc ușoară și poate fi plină de haos uneori, mai ales că cele mici au foarte multă energie, iar Laura și Cosmin nu se pot relaxa prea mult la soare atunci când merg în concediu cu fetițele lor.

Totuși, actrița se declară mulțumită de felul în care arată viața ei în prezent, chiar dacă uneori își mai pierde cumpătul din cauza complicațiilor care mai apar.

„Nu arată viața chiar perfect, dar nouă ne place haosul în care trăim. Ne-am și așteptat, adică n-ai cum să ai o viață liniștită, să stai pe șezlong, cu trei copii după tine. Nu se întâmplă asta. Ne-am asumat și ne bucurăm, dar ne și enervăm”, a mai spus Laura Cosoi.

Citeste si: „Partea stânga e amorțită foarte tare, nu simt nici când stau pe partea stânga, nici când pun mâna.” Dana Roba trece prin momente cumplite, din cauza durerilor de cap- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 iulie 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop săptămânal 10- 16 iulie 2023: Taurii au parte de mari conflicte cu persoana iubită sau membrii familiei. Vărsătorii își expun firea explozivă în toate activitățile din această săptămână- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu e vreo mimoză" Remarca făcută de Adela Popescu la adresa Laurei Cosoi, după zeci de ani de prietenie! Soția lui Radu Vâlcan a spus cum se înțelege, de fapt, cu actrița

Cât despre cele trei fetițe ale sale și cât de diferite sunt una de alta, celebra actriță a dezvăluit că cea mai năzbâtioasă dintre ele este Vera, care va împlini 3 ani luna viitoare și care are nevoie de tratament special din partea părinților ei. În plus, Laura Cosoi a mai mărturisit că micuța are o fire mai temperamentală, spre deosebire de celelalte două surori ale sale.

„Mi se pare că Vera(n.red este cea mai năzbâtioasă). Vera are nevoie de un regim special. Adică e mai temperamentală, așa mi se pare deocamdată”, a mai spus actrița.