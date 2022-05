„Cine se așteaptă la nenorociri trebuie să mai aștepte! Atât vă spun” Oana Roman, mesaj tranșant pentru dușmani, după ce a mers cu mama ei la spital

In articol:

Oana Roman și-a anunțat ieri, 4 mai, urmăritorii de pe Instagram că a mers, din nou, la spital cu mama sa, Mioara Roman, pentru niște investigații mai amănunțite, asta pentru că în ultima perioadă nu s-a simțit prea bine. Mulți dintre internauți au fost chiar îngrijorați, cerându-i Oanei mai multe detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman, în timp ce alții i-ar fi dorit chiar răul femeii.

Din acest motiv, Oana Roman a transmis un mesaj tranșant pentru persoanele care îi doresc răul mamei ei, Mioara Roman.

„Toată lumea s-a panicat”

Oana Roman a reușit, fără doar și poate, să-și îngrijoreze fanii de pe Instagram, după ce a postat un mesaj pe rețeaua de socializare, acolo unde a anunțat că a mers cu mama sa la spital pentru a o interna, însă cu precizarea că este vorba despre niște analize.

Recent, vedeta a vorbit din nou despre acest aspect, explicând că este vorba despre analizele pe care Mioara Roman le face la șase luni. De această dată, Oana Roman a ținut să transmită și un mesaj dușmanilor care îi doresc răul mamei ei, spunându-le că cine se așteaptă la nenorociri trebuie să mai aștepte.

„Eu am dus-o să-i fac analizele, pe care i le fac odată la șase luni. Toată lumea s-a panicat, dar cine se așteaptă la nenorociri trebuie să mai aștepte! Atât vă spun!", a declarat Oana Roman pentru Click.ro .

În același timp, fiica lui Petre Roman a mai specificat că mama sa a fost puțin cam obosită cu o zi în urmă să ajungă la spital, iar din acest motiv vedeta a decis să o interneze pentru a-i face analizele.

Citeste si: Oana Roman, declarație neașteptată în ziua în care s-au împlinit opt ani de când era să-și piardă viața: „Pentru mine e o zi de bucurie”

De asemenea, partenera de viață a lui Marius Elisei a mai precizat că de această dată a dus-o pe mama sa la un spital de stat, respectiv la Colentina, fiind tare mulțumită de serviciile și de personalul de la unitatea spitalicească. Totodată, cele două așteaptă rezultatul analizelor.

,,Mama a fost puțin obosită ieri și de aceea am decis să-i fac astăzi investigațiile. Am dus-o spital de stat de această dată și de aceea am și făcut postarea pentru că sunt foarte mulțumită de serviciile lor. Vom vedea cum îi ies analizele. Eu sper să nu rămân peste week-end totuși”, a mai povestit Oana Roman pentru aceeași sursă.

