Cine sunt vedetele care nu și-au botezat copiii?! De ce au așteptat și cum le-au dat peste nas fanilor care le-au criticat | EXCLUSIV

Cuplurile din showbiz nu au luat întotdeauna decizii conservatoare, multe dintre vedete au preferat să facă lucrurile în felul lor propriu, iar acest gest nu este deloc unul de criticat.

Internauții nu au fost însă prea deschiși la faptul că unele dintre dive au decis să amâne botezul copiilor lor.

În România, metoda nu este una foarte des practicată așa că pentru multă lume a fost o adevărată surpriză atunci când Antonia și Alex Velea, Deea Codrea sau Ramona Bădescu au întârziat să își boteze copii. Decizia aparține fiecărui cuplu și mai ales, fiecare familie știe ce este cel mai bine pentru ea. De-a lungul timpului, vedetele au explicat de ce au luat această decizie sau ce i-a împiedicat să facă acest pas.

Ramona Bădescu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Bădescu nu și-a botezat fiul până la trei ani

În urmă cu trei ani, viața Ramonei Bădescu s-a schimbat radical. Actrița a devenit mamă pentru prima oară și a adus pe lume un băiețel absolut superb.

Vedeta este ortodoxă, în timp ce tatăl micuțului este catolic așa că momentan, cei doi nu au luat o decizie cu privire la religia în care și-ar dori să își creștineze fiul.

Actrița a dezvăluit că are o serie de ideei pentru marele eveniment, însă până atunci trebuie să ia o decizie comună cu privire la religia băiețelului.

Petrecerea va fi cu siguranță una specială, după cum a povestit chiar vedeta pentru un post TV.

”Nu, nu am apucat (n.r. să îi facă botezul fiului), pentru că vreau să îl fac într-un stil important și sunt în tratative cu Fabio pentru că încă nu am hotărât dacă îl facem ortodox sau catolic”, a mărturisit Ramona Bădescu, pentru un post TV.

Deea Codrea [Sursa foto: Instagram]

De ce nu vrea Deea Codrea să își boteze copilul

Printre vedetele care nu și-au botezat încă copilul se numără și Deea Codrea. Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil" este de părere că normalul este definit de fiecare persoană și familie în parte. Vedeta nu l-a creștinat încă pe micuțul Iian, tocmai pentru că își dorește ca el să facă singur alegerea.

Indiferent dacă evenimentul va avea loc în viitorul apropiat sau în viitorul mai îndepărtat, Deea Codrea ar vrea ca băiețelul său să decidă singur ce religie își va dori să aibă și cum va fi botezat. Deși a fost aspru criticată în mediul online pentru ce își dorește să facă, vedeta a mărturisit pentru WOWbiz.ro că nu ține cont de părerile din jur în ceea ce privește această alegere.

"În general, normalul e definit de fiecare persoană în parte, pentru că e perfect normal ce am decis. Nu prea ne interesează alte păreri. A fost o alegere pe care am luat-o pentru copilul meu, mai bine spus nu am luat nicio alegere, l-am lăsat pe el să decidă asta în viitorul apropiat sau îndepărtat", a precizat Deea Codrea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Antonia [Sursa foto: Instagram]

Antonia și Alex Velea nu și-au botezat încă copiii

Cei doi artiști trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 10 ani, iar împreună au și doi copii minunați. Deși a fost cerută în căsătorie, Alex Velea și Antonia nu au făcut încă nunta și nici botezul celo doi băieței. Motivul a fost unul cât se poate de simplu, artista așteptând să se finalizeze divorțul dintre ea și fostul partener.

În primăvara acestui an, artista a oferit un interviu pentru Viva, acolo unde a anunțat că încă nu au fost puse la punct detaliile pentru nuntă, iar în ceea ce privește botezul celor doi băieți, urmează să aibă loc și acest eveniment, la momentul potrivit.

"Școala e prioritară pentru toți trei, bineînțeles, dar vrem să se și bucure de copilărie, de vacanțe frumoase, memorabile, de experiențe diverse. Sunt provocări specifice vârstei fiecăruia pe care le gestionăm cu răbdare, cu atenție, astfel încât să simtă sprijinul nostru. Divorțul e încheiat deja de ceva timp, la fel și paternitatea, demonstrată de mult. Vom face acest lucru când vom simți", a spus Antonia, pentru Viva.

