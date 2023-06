”Banii vorbesc” Zanni și Alex Velea au rupt prietenia care i-a legat. Din ce cauză a renunțat la colaborarea prin care s-a făcut celebru: „Am fost luat de fraier”

In articol:

Zanni s-a făcut remarcat după ce, cum chiar el mărturisea, a intrat în legătură cu Alex Velea. Iubitul Antoniei l-a primit în gașca lui de artiști și așa tânărul a ajuns pe val cu piesele sale, dar și prin aparițiile televizate.

Însă, dacă în trecut era sub aripa lui Velea, acum Zanni aruncă bomba și spune că lanțul prieteniei și al colaborării lor s-a rupt.

Citește și: Zannidache și Cipiraw, de la prietenie, la bătaie! Cipiraw: ”Dacă prietenia noastră valorează o sumă mai mare, atunci hai să ne batem”| EXCLUSIV

Zanni și Alex Velea au rupt prietenia care i-a legat [Sursa foto: Facebook ]

Zanni s-a rupt de Alex Velea

Nu s-au certat, punctează Zannidache, dar au încetat să își mai vorbească, chiar dacă, uneori, Velea îl mai caută.

„Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim… Ce părere să am despre Alex Velea? E Alex Velea. Numele spune totul. Cred că îi și place de mine, dar cred că nu i-a plăcut că am fost proiectul ăla marketabil, ușor de digerat. Nu cred că i-a plăcut că n-am fost atât de comercial”, a spus Zannidache, pe YouTube.

Mai mult decât atât, tânărul artist spune că a plecat din gașca ce l-a ajutat să se ridice pentru că niciodată nu a simțit că a făcut cu adevărat parte din ea.

Astfel că, după ce s-a rupt sufletește de studioul lui Velea, de mai bine de o lună nici contractual nu mai are vreo legătură cu cei care i-au fost colegi.

Citeste si: Nicolae Ciucă a demisionat! Cine ar urma să preia funcția de premier interimar- kanald.ro

Citeste si: Anunțul momentului vine din Rusia! Armata privată a lui Kadîrov, mișcare fără precedent- stirileprotv.ro

Citește și: Zannidache, atac dur la adresa lui Zmărăndescu! Ce a avut de împărțit cu antrenorul lui Cipiraw: "El mănâncă o pâine pe pâinea mea"| EXCLUSIV

Ambele părți au înțeles că nu funcționează împreună, motiv pentru care, de comun acord, au decis să pună punct colaborării.

”Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună. Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a mai declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea.

În acest punct s-a ajuns după ce fostul concurent al show-ului culinar și-a dat seama că ceea ce promovează Alex Velea și gașca lui nu este chiar ceea ce-l și reprezintă pe el.

Motiv pentru care, de multe ori, Zanni spune că renunțase să mai treacă pragul studioului de înregistrări, preferând să se retragă în singurătate și să se descopere, căci locul, energia, genul muzical și oamenii de acolo nu i-au adus niciodată lumină în cale.

În cele din urmă, însă, a renunțat, iar acum este pe cont propriu în lumina reflectoarelor.

Citeste si: „Mi-am permis să o spun public.” Ce a mărturisit Dinu Maxer despre fosta lui soție, Deea, și actualul său iubit. Cum a reacționat artistul în acele momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 iunie 2023. Ce sfinți sunt celebrați în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Prințul Harry a vorbit pentru prima dată despre presupusul său tată, James Hewitt- radioimpuls.ro

Citește și: Poliția a intervenit la cel mai recent concert al lui Zanni! Ce s-a întâmplat la eveniment: „Nu mai făcea față”

„Colaborarea a fost o perioadă, am început să îmi pierd încrederea, speranța. Iar mai colaboram, iar mă opream. Iar mă închideam în mine. Nu mai știam ce vreau să fac, dacă sunt bine în gașca asta. Nu mai știam dacă energia asta, trapanele… Nu mă simțeam în largul meu. Iar reveneam la studio, mă mințeam. Iar încetam. Mă întreba: `Ce ai, Zanni, ești bine`? Colaboram o săptămână, două, iar stăteam acasă. În prezent, această colaborare s-a rupt pentru că nu aveam conexiune. Nu am crezut niciodată în conceptul ăsta Golden Boy Society. Trapanele. Care e mesajul: gagici, mașini, șmecherie. Niciodată n-am putut. Alex m-a înțeles și părțile mele am încercat să le fac mai pe iubire, mai pe distracție. Eram pe manele, până la urmă. Nu eram în largul meu”, a mărturisit Zannidache.

Ba mai mult decât atât, cântărețul a vorbit și despre problemele pe care le-a avut cu artiștii din gașca lui Velea.

Sunt puțini cei cu care s-a înțeles, majoritatea marginalizându-l din cauza situației sale financiare, motiv pentru care au și încercat să-l scoată din joc.

Velea, însă, a fost mereu un liant între el și restul găștii, doar că Zanni a simțit că nu are niciodată un cuvânt de spus acolo, ceea ce l-a făcut, după ce și-a spus oful, să-și ia tălpășița.

„Mulți nu mă plăceau în studio, voiau să mă dea afară. Se uitau urât la mine. De atunci au început neînțelegerile. La început, am fost luat de fraier de unii de acolo din studio. Nu mă știa nici p… N-aveam cash în buzunar. Banii vorbesc. Nu prea aveam drept de vot. Nu te asculta nimeni. Mă desconsiderau, mă dădeau la o parte. Ne mai certam, Alex ne împăca. Le-am zis: `Nu stau, mă, cu lăturile astea`! Mă înțelegeam cu Rashid, în fine. Mario Fresh a fost super-băiat cu mine, și Lino Golden pe alocuri. Am fost frizerul lui personal. Nu mi-a plăcut de multe ori atitudinea lui, în trecut, dar eram prea mic”, sunt declarațiile surprinzătoare făcute de Zannidache.