Ciprian Silași, fostul concurent de la Exatlon, primele declarații după ce a devenit tată pentru a două oară

In articol:

În urmă cu puțin timp, iubita fostului concurent de la Exatlon a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. În cadrul unei emisiuni de televiziune, Ciprian Silași a oferit și primele declarații. Potrivit spuselor sale, iubita sa a născut natural, iar în acest moment, atât Manuela, cât și micuțul sunt sănătoși.

Totodată, solistul de muzică populară a susținut că este cel mai fericit și împlinit bărbat din lume.

Citeste si: Ciprian Silaşi şi Iulian Pîtea au fost cei mai buni prieteni la Exatlon, dar ce se întâmplă acum între ei! Ce s-a petrecut cu ”războinicii” chiar în urmă cu câteva zile

„La prima naștere am avut ocazia și plăcerea să asist la naștere, am și filmat momentul. Prima data a fost cu impact emoțional mai mare, că nu aveam experiență. Acum, la al doilea, deja am așteptări. A născut la o clinică privată, aici la Cluj. Nu știu cât durează recuperarea ei, că a vrut să nască natural. A avut parte de o naștere ușoară, am dus-o la clinică la ora 3.00 și un pic, apoi am venit acasă, era deja vreo 5.00 și m-a sunat să-l văd pe ăsta mic. Nu am plâns de emoții''.

Citeste si: Starea de sănătate a Andreei Bănică s-a înrăutățit. Luni era bine, azi: „Cu febră 40, la -10 grade, pe ploaie…”- bzi.ro

Ciprian Silași a devenit tătic pentru a doua oară[Sursa foto: Instagram]

Ciprian Silași a dezvăluit numele bebelușului

În ceea ce privește numele bebelușului, fericiții părinți au declarat că s-au gândit la acest lucru, în special fostul concurent de la Exlaton. „Eu sunt pe principiul, ori vrei ca mine, ori ca mine. Nu știu de ce mi s-a părut interesant numele Achim”.

Citeste si: Primele imagini cu Ciprian Silaşi la întoarcerea de la Exatlon! Cine l-a aşteptat la aeroport şi i-a sărit imediat în braţe

De asemenea, prin intermediul unor jocuri, Ciprian Silași a decis să-i spună fiului său, Mladin, că va mai avea un frățior. „ Am început să îi insuflu ideea de a avea un frățior și să nu fie brutal. E o schimbare pentru el. I-am insuflat dorința de a avea un frate. Mă vedea la soră-mea că vorbesc cu ea pe telefon, îi vedea numele și când s-au întâlnit a și zis că o știe că vorbesc cu ea la telefon”.