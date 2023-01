Ciprian Tătărușanu își va schimba echipa din sezonul următor. Ce au scris italienii despre acesta: „Portarul român nu este de încredere”

In articol:

Ciprian Tătărușanu va rămâne liber de contract la sfârșitul acestui sezon, întrucât AC Milan nu dorește să îi prelungească portarului român contractul, scadent pe 30 iunie 2023.

AC Milan a decis să nu îi prelungească contractul lui Ciprian Tătărușanu (36 de ani), scandent pe 30 iunie 2023. Portarul român a venit la gruparea milaneză în toamna anului 2020, atunci când a fost transferat de la Lyon, pentru suma de un milion de euro, potrivit digisport.ro. Astfel, după aproape trei ani petrecuți la AC Milan, „Tătă” va trebui să își schimbe echipa, așa cum anunță jurnalistul Nicolo Schira.

