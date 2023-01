Octavian Popescu, nerăbdător să o părăsească pe FCSB: „Vreau să câștig campionatul și să plec cât mai repede în străinătate”. Vezi în ce țară își dorește să joace

In articol:

Octavian Popescu, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB-ului, este cu gândul la un transfer în străinătate. Acesta a declarat că își dorește să câștige campionatul și să își schimbe echipa.

Octavian Popescu își dorește să joace la un club din străinătate

Iată în ce țară își dorește să performeze!

Octavian Popescu (20 de ani) este considerat unul dintre cei mai tehnici și versatili jucători români, dar și unul dintre jucătorii de bază ai FCSB-ului. Cu toate acestea, extrema clubului lui Becali a declarat de curând că este nerăbdător să fie transferat în străinătate. Mai exact, Tavi Popescu își dorește să ajungă să joace în Anglia.

Octavian Popescu, nerăbdător să o părăsească pe FCSB [Sursa foto: instagram.com/octavianpopescu7]

Potrivit spuselor lui, cel mai frumos fotbal este la englezi, iar suporterii transmit o energie rară: „E cel mai frumos în Anglia. E incredibil! E cea mai tare atmosferă. Stadioane full, cum fac suporterii la goluri... La orice echipă din Anglia. Vreau să câștig campionatul și să plec cât mai repede în străinătate.

Cred că sunt suficient de matur. Pot să fac pasul, însă aștept să vină o ofertă şi să vedem Eu mi-am pus de la început niște lucruri in minte şi cred că fix cum am gândit, aşa a fost. Când eram mic, ziceam «Lasă, că o să ajung la 18 ani să joc în Liga 1» și am jucat în Liga 1. Am zis că o să debutez la națională la 19-20 de ani, am debutat la națională. Până acum sunt în grafic.”, a declarat Octavian Popescu pentru OrangeSport, citează gsp.ro.

Tavi Popescu este unul dintre cei mai de seamă fotbaliști ai României

Tavi Popescu a bifat 20 de meciuri pentru FCSB în acest sezon de Liga 1. Tânărul a marcat de două ori și a oferit 5 pase decisive. Totodată, pentru clubul lui Becali are 104 meciuri în toate competițiile și a reușit 16 goluri, respectiv 18 pase de gol. Însă, până la acest moment nu are niciun trofeu câștigat.

Cunoscut pentru tehnicile sale, jucătorul a fost lăudat inclusiv de fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Acesta a declarat că Octavian Popescu are un potențial uriaș: „Octavian Popescu e tare de tot! Dacă îl ia cineva acum și bagă puțină forță în el, poate să joace în orice campionat din Europa.”, a spus Dumitru Dragomir, conform sursei citate.

