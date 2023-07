„Citesc și sufăr, e doar vina mea” Cu ce probleme se confruntă Andreea Marin în vacanță? Fosta prezentatoare TV a dezvăluit prin ce este nevoită să treacă

In articol:

Andreea Marin se află deja de câteva zile bune în vacanță, în San Diego, Statele Unite ale Americii. Fosta prezentatoare TV a făcut o călătorie lungă până la destinație, peste ocean, însă nici acolo nu a scăpat de temperaturile ridicate. În aceste zile toride, cea mai bună combinație pentru vedetă sunt o carte bună, umbră, bronz și o băutură rece răcoritoare, savurate pe marginea piscinei.

Andreea Marin a recunoscut că temperaturile ridicate îi pot da bătăi de cap, însă întotdeauna se delectează cu o carte bună, care să îi mențină interesul stârnit cu fiecare pagină pe care o citește. Nici în vacanță nu a renunțat la pasiunea sa, cărțile. Cu această ocazie, nu ezită își exprime punctul de vedere față despre noutățile pe care le află, stârnindu-le și fanilor ei cel puțin curiozitate sau poate chiar motivația să îi urmeze exemplul.

„Căldură mare, mon cher! Dar nu pot lăsa cartea asta din mână, citesc și sufăr 🙃, și e doar vina mea: cine m-a pus să călătoresc împreună cu ea?! Zborul peste ocean și momentele de liniște la soare au fost acaparate de Lifespan, trag umbrela aproape, îmi iau crema de soare drept aliat și o devorez, pagină cu pagină, până la apus promit s-o dau gata- deocamdată m-a dat gata pe mine chiar ea 😊. Am comandat volumul online înainte să plec din țară.(...) Poți afla o grămadă de detalii utile pentru propria viață, despre echilibru, sănătate și longevitate dincolo de ceea ce știam cei mai mulți dintre noi până acum, îți recomand să citești cartea care are și un subtitlu ce te intrigă atunci când citești: “De ce îmbătrânim și cum să nu o mai facem”. Ar fi minunat să știm cu toții ce scrie în ea!”,

a scris Andreea Marin în mediul online.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Ce s-ar întâmpla dacă cea mai mare navă de croazieră din lume, mai mare de cinci ori decât Titanicul, ar lovi un aisberg- stirileprotv.ro

Citește și: „Nu sunt!” Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a avut o reacție neașteptată în fața lui Cătălin Măruță, când a fost întrebat de viața amoroasă! Radu Ștefan s-a dat de gol în direct: „Aici e problema”

Dieta minune a Andreei Marin

Andreea Marin este foarte responsabilă și atunci când vine vorba de corpul său. Recunoaște că de sărbători își permite să se răsfețe cu fel și fel de preparate tradiționale, care mai de care mai delicioase, însă, ulterior, de fiecare dată echilibrează situația cu o dietă săracă în calorii. Mai nou, cea mai inovativă dietă pe care o ține fosta prezentatoare TV se numește NUPO, fiind prescurtarea de la „ Nutritional Power”.

Citeste si: „Sunt însărcinată” Dana Roba și fiica sa, discuție neașteptată în fața camerelor! Makeup artista a postat tot pe contul său de socializare- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mădălina Crețan, postare înduioșătoare. Soția lui Nosfe este recunoscătoare unui artist celebru care i-a fost sprijin de când Nosfe a murit: "Te iubesc, îți mulțumesc că ești familie"- radioimpuls.ro

„De pildă, eu de sărbători nu țin diete, îmi ofer plăcerile culinare ce țin de tradiție, mă bucur de ele, dar după ce trec acele zile, echilibrez printr-o dietă sănătoasă, pe care o verific, dacă e nouă, cu medicul nutriționist, nu fac experimente auzite prin vecini, îți poți pune sănătatea în pericol astfel. În prezent, din ianuarie, am început o dietă scandinavă numită NUPO – prescurtarea de la Nutritional Power, pentru că e o dietă foarte bogată în nutrienți, minerale, vitamine, fibre, proteine, deși este săracă în calorii, dar cu o mare varietate de feluri de mâncare gustoase ce se pregătesc rapid, în 2 până la 4 minute, și astfel e ușor de urmat”, a spus Andreea Marin.

Citește și: Zi de mare sărbătoare pentru Andreea Raicu! Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere într-o locație de vis, în Italia. Cine i-a fost alături la petrecere