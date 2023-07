Un sucevean a vrut să-și potolească foamea cu un sandviș proaspăt cumpărat, dar a avut un șoc după prima înghițitură: „Era viu, mișca”. Ce se afla în mâncarea lui: „Mi s-a întors stomacul pe dos”

In articol:

Poveștile „de groază” cu preparatele de tip fast-food au existat mereu. Când te așteptai cel mai puțin, puteai da în mâncare de alimente stricate, alterate sau chiar lipsă, însă mai rar să existe vietăți, de pildă, în sandviș, așa cum i s-a întâmplat unui sucevean. Acesta a făcut povestea publică pentru ca toți oamenii să fie cât mai receptivi și atenți la ceea ce bagă în gură, mai ales când vine vorba de fast-fooduri.

Pățania sa a făcut înconjurul țării și continuă să uimească oamenii pe zi ce trece. Iată ce a pățit un bărbat, de origine sucevean, când a văzut ce sau cine trăiește în sandvișul lui!

După ce a cumpărat un meniu de la un fast-food care conținea și un sandviș, suceveanul, lihnit de foame, a luat prima înghițitură, însă la a doua a crezut că nu vede bine! Printre salata și bucata de carne se plimba un melc viu. În secunda următoare s-a dus cu tot cu tava la angajați pentru a cere explicații, însă i s-a oferit un nou meniu pe care să îl mănânce. Indignat de modul în care au decurs lucrurile, bărbatul și-a vrut banii înapoi, însă se pare că angajații au refuzat să-i restituie suma achitată.

„Am intrat să mănânc un sandviș, îmi era foame. Am intrat, am stat la rând, am fost servit cu un sandviș, m-am așezat imediat la masă. Am desfăcut sandvișul, cum am luat prima gură, exact de sub sandviș, un melc viu, care și mișca acolo. Imediat am luat tava și m-am dus la ghișeu. Am întrebat ce reprezintă melcul ăla acolo, de mi l-ați pus aici. A dispărut tava imediat. Mi-a adus alt meniu. Le-am spus că nu mai pot să mănânc, că mi s-a întors stomacul pe dos, dați-mi banii înapoi. Nu au vrut să mi-i dea.”, a declarat suceveanul pentru intermediatv.ro.

Profund contrariat pentru că nu i s-a restituit suma de bani achitată, a decis să facă sesizare la OPC, însă nu pentru a obține vreun câștig, ci pentru a afla cât mai multă lume și să se ferească de astfel de neplăceri.

„Am depus plângere la OPC. Nu am nicio pretenție. Vreau să știe lumea, să afle ce se întâmplă acolo, să nu pățească și alții ca mine”, a mai spus bărbatul.

